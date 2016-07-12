特雷莎·梅将继任首相 银行业者看好英国将续留欧盟单一市场

2016年7月11日，英国议会大厦外，新任保守党党魁暨英国下一任首相特蕾莎·梅（前）向记者们发表谈话。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦7月11日 - 英国银行业者将欣见特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)担任下届首相，冀望她开始磋商银行业者在英国脱欧后续留欧盟单一市场。

在英国注册的银行业者目前享有“通行证”，可以从英国总部向欧盟的各个地区提供服务，因此在满足资本要求及毋须在各会员国设立店面等成本上可省下庞大的金额。

英国上月公投决议脱欧后，必须与欧洲协商新的贸易条件；汇丰(HSBA.L)等银行业者曾表示，除非英国保住广泛的通行权，否则将把员工迁往欧盟。

特雷莎·梅竞选首相时的部分保守党竞争对手曾经表示，英国不应寻求续留欧盟单一市场，因为这将意谓着接受欧盟公民拥有在英国觅职的自由。

特雷莎·梅的劲敌利德索姆(Andrea Leadsom)属脱欧派，她于周末时表示，这次的讨论与单一市场一词再无任何瓜葛。

留欧派的特雷莎·梅在公投结果出炉后采取较为妥协的立场，表明有意在进入单一市场及限制欧盟移民之间进行条件交换。

“我希望明确的是，在我们进行磋商之际，必须优先考虑的事是，让英国企业在欧盟进行商品和服务贸易，但也要能更好地控制从欧洲到英国的移民数量，”特雷莎·梅在上月表示。

特雷莎·梅曾表示，她不会在今年底前与欧盟启动正式的英国退欧谈判。谈判将如何进行到底还存在不确定性。

意大利裕信银行的首席英国经济学家Daniel Vernazza说，今年59岁的特雷莎·梅很可能会寻求从欧盟“软退出”，为金融服务业维系进入欧盟市场的管道。

**“软退出”**

“软退出”指的是接受人员部分自由往来，以换取在一定程度上继续准入欧盟单一市场。而利德索姆所主张的“硬退出”则意味着尽快对欧盟移民设限，即便必须以切断欧盟市场准入为代价。

伦敦金融城已强调了能够继续从欧洲其他国家招募金融人才的必要性。多个欧盟国家已表示，不会在人员自由迁徙做出妥协。

由于特雷莎·梅之前曾在英国央行任职，在1997年成为议员前曾从事金融顾问的工作，特雷莎·梅应会意识到伦敦金融城对于英国经济的重要性。

受特雷莎·梅将成为英国下任首相的消息提振，英镑和英国股市上涨，但金融律师表示，她需要在贸易谈判上迅速采取行动，因为银行已因不确定性暂停了部分交易。(完)