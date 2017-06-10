特雷莎·梅称将组建新政府 会与“伙伴”合作争取有利退欧协定

路透伦敦6月9日 - 英国首相特雷莎·梅周五表示，她将组建一届新政府，提供确定性并带领英国与欧盟协商退欧事宜，从而争取一个成功的退出协议。

特雷莎·梅在唐宁街官邸表示，在保守党未能赢得多数地位之后，她可能会依赖北爱尔兰民主联盟党(DUP)内“伙伴”的支持。

“我们将继续与伙伴及盟友相互合作，尤其是与民主联盟党内的伙伴合作，”她说。

“许多年来我们两党一直保持着强有力的关系，这让我坚信我们将能够为英国的国家利益而密切合作。”(完