特雷莎·梅称将组建新政府 会与“伙伴”合作争取有利退欧协定

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月9日 - 英国首相特雷莎·梅周五表示，她将组建一届新政府，提供确定性并带领英国与欧盟协商退欧事宜，从而争取一个成功的退出协议。
特雷莎·梅在唐宁街官邸表示，在保守党未能赢得多数地位之后，她可能会依赖北爱尔兰民主联盟党(DUP)内“伙伴”的支持。
“我们将继续与伙伴及盟友相互合作，尤其是与民主联盟党内的伙伴合作，”她说。
“许多年来我们两党一直保持着强有力的关系，这让我坚信我们将能够为英国的国家利益而密切合作。”(完
(编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。