英国议会委员会称特雷莎·梅须证明“没达成协议好过糟糕协议”

路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。

特雷莎·梅已于数日前启动了正式退出欧盟的程序。这个由各党派议员组成的委员会还呼吁政府公布针对两年谈判后无法达成协议的应急计划。

特雷莎·梅开启了这场前所未有的谈判，希望能在获得移民问题控制权和恢复主权的同时，与欧盟实现无摩擦的贸易以及良好合作。

但她也表示，她做好了未达成协议就退出的准备，而不是去接受一份“糟糕的”协议。至于怎么个糟糕法，特雷莎·梅政府迄今未给出具体定义。不过制造企业担心，如果英国被迫采用世界贸易组织(WTO)规则，可能会面临新的贸易壁垒。

“如果不提供‘未达成协议’情况下的经济影响评估，也没有证明政府正在采取措施降低这一结果的不利影响，那么政府说‘没达成协议好过糟糕的协议’是没有依据的，”英国国会退欧特别委员会主席本恩(Hilary Benn)称。

“议会必须处于知情的地位，以判断有协议究竟是好于还是坏于没有协议，”他还表示。

特雷莎·梅一直对她希望在谈判中得到什么保持沉默。但政府官员、议员和分析师私下表示，特雷莎·梅相信自己手里有王牌可打，她同时希望欧盟官员能采取务实态度而不是想着惩罚英国。(完)