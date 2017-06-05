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时事要闻 | 2017年 6月 5日 星期一 17:39 BJT

英国首相特雷莎·梅6月8日大选料差21席达到多数地位--YouGov

路透伦敦6月5日 - 据民调公司YouGov周一的一项预测，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)有望在周四的议会选举中获得305席，差21席未能达到326席的多数地位。

在4月份提议提前举行大选时，特雷莎·梅的保守党占据330个席位。

YouGov周六称，其模型预测保守党将赢得308个席位。

其周一的预测显示，反对党工党可能赢得268个席位，高于周六预测的261个。

另一家调查机构Lord Ashcroft Polls的模型上周预测保守党将赢得多数席位。(完)

(编译 张涛/李春喜 审校 李春喜/孙茉莉)
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