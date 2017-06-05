英国首相特雷莎·梅6月8日大选料差21席达到多数地位--YouGov

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月5日 - 据民调公司YouGov周一的一项预测，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)有望在周四的议会选举中获得305席，差21席未能达到326席的多数地位。
在4月份提议提前举行大选时，特雷莎·梅的保守党占据330个席位。
YouGov周六称，其模型预测保守党将赢得308个席位。
其周一的预测显示，反对党工党可能赢得268个席位，高于周六预测的261个。
另一家调查机构Lord Ashcroft Polls的模型上周预测保守党将赢得多数席位。(完)
(编译 张涛/李春喜 审校 李春喜/孙茉莉)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。