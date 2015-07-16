中国天弘基金上半年净利倍增至6.17亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月16日 - 管理“余额宝”这个庞然大物的中国天弘基金管理公司今年效益继续提高，上半年实现净利6.17亿元人民币，较去年同期的2.79亿元增长1.2倍。
作为天弘基金第三大股东的内蒙君正(601216.SS)周四公布的中报显示，上半年天弘基金实现营收26亿元，去年同期为15.98亿元。
天弘基金的增资扩股于今年2月完成相关手续，阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服成为天弘基金的控股股东。
2013年6月，由蚂蚁金服旗下支付宝与天弘基金合作，推出互联网闲钱理财产品--余额宝，该产品挂钩天弘增利宝货币基金。之后增利宝借助余额宝东风快速成为国内最大基金，天弘基金公司亦稳居国内基金公司管理规模首位。
据中国基金业协会数据，截止6月底，天弘基金公司的公募基金规模为6,685亿元，旗下管理基金33只；排名第二位的华夏基金管理公司的公募基金规模为4,082亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。