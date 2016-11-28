英国智库计划就欧洲单一市场准入权问题采取法律行动

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦11月28日 - 英国一家智库周一表示，计划就政府是否可迫使英国脱离单一市场的问题采取法律行动，这是最新一宗针对退欧程序的法律挑战。
这个支持英国留在单一市场的市场组织British Influence表示，有关英国作为欧洲经济区(EEA)成员国的身份是否会随同其欧盟成员国的身份一同消失的问题，如果政府不能得到更清楚的法律意见，则可能要违犯法律。
EEA成员国包括欧盟国家以及挪威、冰岛和列支敦斯登，拥有单一市场准入权，商品、资本、服务和人员可自由流动。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)