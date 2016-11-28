英国智库计划就欧洲单一市场准入权问题采取法律行动

路透伦敦11月28日 - 英国一家智库周一表示，计划就政府是否可迫使英国脱离单一市场的问题采取法律行动，这是最新一宗针对退欧程序的法律挑战。

这个支持英国留在单一市场的市场组织British Influence表示，有关英国作为欧洲经济区(EEA)成员国的身份是否会随同其欧盟成员国的身份一同消失的问题，如果政府不能得到更清楚的法律意见，则可能要违犯法律。

EEA成员国包括欧盟国家以及挪威、冰岛和列支敦斯登，拥有单一市场准入权，商品、资本、服务和人员可自由流动。(完)