新三板扩容後首批挂牌企业最快9月亮相

路透上海8月20日电---上海证券报周一报导称,在新三板试点园区正式扩容之後,根据监管层安排,券商可在二至三周後提交来自新加入新三板试点范围的三大园区拟挂牌企业的备案材料,这也意味着新三板扩容後的首批挂牌企业最快或将在9月内浮出水面.

中国证监会8月初宣布扩大非上市股份公司股份转让试点范围.继北京中关村园区後,增加上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.

报导指出,布局新三板业务的券商手中普遍都有多家已完成股改的扩容园区内企业作为项目储备.近期各大券商场外市场部的主要工作就是制作备案材料,争取赶上首批申报.

报导称,《非上市公众公司监督管理办法》草案也正在积极广泛徵求意见的过程中.券商人士预计,该办法将在年底前正式出台,推动新三板试点园区进一步扩容,并向二、三线城市铺开,第二批试点园区扩容有望在明年一季度成行.

有券商人士表示,考虑到新三板进一步扩容後企业备案需求的激增,监管层近日正频繁召集券商徵求意见,考虑简化拟挂牌企业的备案流程,加快企业完成挂牌的节奏.以目前的经验来看,从券商进场开始,完成一单新三板项目挂牌的平均周期约为六个月.

中关村公司股份转让试点已超过六年,挂牌公司达100多家,但定向增资总额只有17.29亿元人民币,公司单次融资规模也只有几千万元.其二级市场流动性不高,2011年平均换手率只有2.93%,涉及的资金量有限.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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