新三板相关细则将陆续出台--报载

路透上海1月9日 - 中国证券报周三报导,近期有关部门将正式发布新三板相关业务规则.市场期待已久的拆细交易单位、推出做市商、引入个人投资者等制度设计有望陆续发布.

其中个人投资者准入条件除预计包括开户年限应高于两年的要求外,入场资金门槛或设定在300万元人民币,以吸引更多机构投资者入场.

报导称,中小企业股份转让系统近期可能正式揭牌,多项重量级政策有望落地.但分析人士认为,短期新三板带来的资金分流影响有限.

消息人士透露,这些政策恐难"一锅端"推出,而更可能是陆续推进.近期有望率先发布业务规则,主要集中在公司监管、信息披露及规范主办券商等方面.此外,对投资者适当性会拟定一些原则性规范，针对机构投资者、个人投资者及中介等不同类型市场主体划定不同门槛.在陆续出台的细则中将会对做市商制度、集合竞价等作出更明确地规定.

"特别是大家关心的做市商制度,由于券商准备问题,正式实施很可能要等到明年."他并称.

有券商人士指出,个人投资者获准进入新三板市场的门槛已经基本确定.近期最终敲定的方案除要求投资者开户两年外,还对投资者金融资产价值划定高达300万元的门槛."本质上希望更多机构投资者入内,而不是让没有准备的散户进入这个高风险市场."

中国证券报此前报导称,包括放开股东人数200人限制、推出做市商制度等新的新三板市场制度或在今年上半年推出,且个人投资者可能获准进入该市场.(完)

(发稿 刘昕; 审校 林高丽)

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