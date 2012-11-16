新三板新规有望年底或明年上半年推出--报载

视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
路透北京11月16日电---中国新三板市场一系列新规有望推出.中国证券报周五报导称,包括放开股东人数200人限制、推出做市商制度等新的新三板市场制度或在今年底或明年上半年推出,且个人投资者可能获准进入该市场.
对於"散户"介入新三板市场交易的门槛,报导引述券商人士透露,近期最终敲定的方案除要求个人投资者开户两年外,还对投资者金融资产价值做出颇高要求,"资产门槛将达百万元级别或更高".
中国证监会8月初宣布扩大非上市股份公司股份转让试点范围.继北京中关村园区後,增加上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.
但在新三板试点扩容初期,为稳定推进试点扩大,企业挂牌等仍延续北京中关村科技园区试点时的规则,市场期待的放开股东人数200人限制、推出做市商制度等多条措施暂未实施.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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