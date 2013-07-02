《环球企业家》专稿：互联网洗钱新模式

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LR的匿名交易是其致命吸引力

文|环球企业家见习记者 陈虹霖

“liberty reserve会被关闭！”5月初，这样的传闻便在小圈子里迅速传播，当时很多人都将信将疑，对这家运营了七年、在电子支付界大名鼎鼎的公司依然保有信任。

直到5月24日，liberty reserve（下称LR）创办人Budovsky被指控洗钱，并在西班牙被警方逮捕。当天已无法登陆的LR官方网页，让用户不得不接受现实。

“我还有不少钱在里面忘了取，基本上不可能取出来了，只能认栽。”热衷于炒汇的王辉（化名）称，后悔自己没早些听到风声把钱转出。

这也成为近期电子支付行业最为重磅的新闻，这起号称史上最大规模的网络洗钱案，涉及金额达60亿美元，调查波及17个国家、100万用户，其带来的后续影响可想而知。

在5月初，LR因卷入另一宗案件才被暴露，继而遭到查封。当时，美国纽约布鲁克林的检方指控8人涉嫌使用偷窃来的预付借记卡在纽约的自动取款机中窃取约4.5万美元，而其中至少一人就通过LR来“清洗”赃 款。

5月28日，美国联邦检察官正式对七名涉案人（LR公司的核心成员）发起了刑事指控，主要罪名为洗钱，以及为非法交易提供支付渠道、经营未获许可汇钱业务等。

美国检方表示，该公司为近100万使用者处理至少5500万笔非法交易，资助了各种类型的在线犯罪活动，包括信用卡诈骗、窃取个人信息、投资欺诈、电脑侵入、儿童色情以及毒品贩运等，是全球网络罪犯对其非法所得进行分发、储存和洗钱的主要渠道，“事实上，这个组织已成为网络犯罪世界的金融中心”。

LR转账的黑钱则流向了全球各地，美国检方称已经控制了在哥斯达黎加、塞浦路斯、俄罗斯、中国、摩洛哥、西班牙、拉脱维亚、澳大利亚和美国的45个非法账户。

而据LR网站的历史资料信息，该公司至少同35家货币中转公司存在联系，其中第三方机构PayPal、Western Union、MoneyGram，信用卡公司Visa、万事达、美国运通、花旗全球速汇通均与LR存在交易记录。

LR通道

实际上，美国执法部门多年以前就在追踪Budovsky运营的洗钱网络。2006年，他在美国运营一家资金交易公司Gold Age，由于运营未经授权的资金交易业务、帮助洗钱等被判处5个月有期徒刑，当年的涉案金额仅3000万美元。

此后，Budovsky放弃了美国公民身份搬到哥斯达黎加，并在当地开创了在线支付公司Liberty Reserve。可以说在它成立之初，其一系列的设计便注定了与黑钱脱不了干系，7年后其涉嫌洗钱金额高达60亿美元，而这一切源于它匿名交易带来的吸引力。

使用LR转账，用户只需要提供姓名、地址以及出生年月日，LR方面并不对用户身份进行验证。用户通常使用假名开账户，这些假名包括一些公然违法的名字，例如“俄罗斯黑客”和“黑客账户”等。而LR对每笔转账只抽取1%的佣金，并额外收取75美分“保密费”让交易无法追踪。

此外，为避免交易过程留下书面财务记录，LR还依赖第三方“交易人”来完成客户的交易。客户不直接向LR账户充值，充值、提现以及支付工具之间的兑换，都是靠第三方兑换中介来完成。这使犯罪所得资金可以在全球范围内任意转移，不留痕迹。

在美国检方看来，这些设计都是为了迎合犯罪分子的需求，并把他们团结成LR的黏性用户。

但实际上并不是所有基于LR的交易都涉嫌犯罪。在王辉看来，LR是毋庸置疑的高效、安全的支付方式，“它手续费低廉，并且身边很多朋友都用，没多想，也根本不会把它和洗钱联系起来。”不少小圈子、朋友之间的承兑也会选择使用LR，有的时候，大家就是想多换点美元。

另一名LR用户彭蕴强（化名）称，在国内LR大概在 2010年左右开始比较流行了，第一波使用的主要还是做外汇交易的人。

匿名性加上转账费用低廉、付款即时生效，使得LR在外汇交易领域大受欢迎，成为最流行的出入金方式。在不少外汇交易者看来，LR的关闭非常可惜。“LR一直是外汇交易最方便的出入金方式，成本也最低，国际上在外汇交易者中，LR一直比paypal、moneybookers、webmoney、perfect money 更流行，交易规模非常大。”

在中央银行限制向国外实体转账的地区，例如在马来西亚、巴基斯坦、阿根廷、尼日利亚和巴西等国家，LR一直是各公司首选的支付方式，通过LR这个支付渠道，用户可以安全地支付资金和接收支付，而无需透露他们的账户号码和身份，以绕开外汇管制。而在这些交易者面临转移资金难题的国家，LR的使用让外汇经纪商从其广泛的接入中受益。

“我自己是去年开始买比特币时接触到LR，平常做国外付费广告业务也用这个平台转账、收款等。还有一些外贸公司也会用到。”彭蕴强称“可以用支付宝或者网银把人民币给在线兑换公司，让它帮忙充值到LR账户。淘宝上也有人做，不过淘宝公司对此是严厉打击的。”

在LR兑换过程中，交换比例由兑换公司制定，它们通过赚取买卖差价得到利润，在量上不受限制，“LR交易政府管不到，而通过银行接收国外汇款的话，个人每年最多只能5万美元。”王辉说道。

另外，彭蕴强提到买比特币时接触到LR，是因为像Mt.Gox等主要的比特币交易商都支持LR。用户可以把账户上的LR美元充入Mt.Gox购买比特币，也可以把售卖比特币获得的美元转入LR账户。

“这一通路也是一些外汇管制国家用户买卖虚拟货币的隐蔽路线：先通过地下途径使用本国货币购买LR美元，然后把LR美元兑换成比特币交易平台使用的美元。这一路线虽然不如直接地下购买交易平台美元简便，却更稳定、安全，有时费用也会更低廉。”一位专注于虚拟货币研究的业内人士称，“其实很多人主要就是为了比较方便逃脱外汇监管，做的都是正当的交易。”正因如此，这几年LR处理着大量不受各国政府监管的汇款交易。

监管

“该域名已被美国检方接管。”这是目前点开LR网页唯一能看到的信息。现在 LR 所有服务已经停止，LR 用户的资金也因此长期冻结, 这些用户的损失总额可能高达上亿美元。

“LR的倒闭再一次证明缺乏监管电子货币的脆弱性。我们再次提醒外汇交易者选择安全可靠的电子货币，大额汇款选择银行电汇。并建议大家以后不要再使Webmoney、Perfect Money之类的电子货币，资金安全最重要，不应太在乎手续费。”事发当天，国内某外汇交易服务网站上便挂出了这样的告示，可以说，此次LR倒闭给了外汇交易者一次血的教训。

“LR的关闭会给很多人、公司造成大量损失。中国使用LR的人也相当多，也会有很多受害者。”王辉说道。至于自己损失的那些钱，王辉表示不抱希望，“当作一次教训吧”，“我打算用webmoney代替，不过这个交易成本高一些，也相对复杂一些”。

而彭蕴强则表示，“准备联合各位网友起诉LR公司，责令其在2个月内归还用户账户资金；美国可作为第二被告，责令其解冻并退还合法账户的资金。”不过，他也很清楚此事的难度太大，“除了我呼吁外，目前大家竟然没有采取什么行动，都在等待；美国政府还没有消息，我打算去白宫请愿，不过本人非意见领袖，影响力有限。”

相比个人用户，一些基于LR的兑换公司或外汇经纪公司或将面临更大的困难，有部分公司为保证自己的信誉和持续经营，自己先将客户的资金垫付。

哥斯达黎加已有机构在组织一系列行动，协助合法投资者和客户回收其在LR上的资金，不过这注定将是一场困难的持久战。

“更加引起业界担忧的是，前一周还有至少5个电子货币兑换机构的网站无法访问。这很有可能意味着此时的LR事件并非孤立行为，有关当局对匿名电子货币的监管重拳已经砸下。”上述专注于虚拟货币研究的人士称。