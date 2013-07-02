《环球企业家》专稿：互联网洗钱新模式

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
（本文由《环球企业家》 杂志授权转载，路透对其内容不负责任。）
LR的匿名交易是其致命吸引力
文|环球企业家见习记者 陈虹霖
“liberty reserve会被关闭！”5月初，这样的传闻便在小圈子里迅速传播，当时很多人都将信将疑，对这家运营了七年、在电子支付界大名鼎鼎的公司依然保有信任。
直到5月24日，liberty reserve（下称LR）创办人Budovsky被指控洗钱，并在西班牙被警方逮捕。当天已无法登陆的LR官方网页，让用户不得不接受现实。
“我还有不少钱在里面忘了取，基本上不可能取出来了，只能认栽。”热衷于炒汇的王辉（化名）称，后悔自己没早些听到风声把钱转出。
这也成为近期电子支付行业最为重磅的新闻，这起号称史上最大规模的网络洗钱案，涉及金额达60亿美元，调查波及17个国家、100万用户，其带来的后续影响可想而知。
在5月初，LR因卷入另一宗案件才被暴露，继而遭到查封。当时，美国纽约布鲁克林的检方指控8人涉嫌使用偷窃来的预付借记卡在纽约的自动取款机中窃取约4.5万美元，而其中至少一人就通过LR来“清洗”赃 款。
5月28日，美国联邦检察官正式对七名涉案人（LR公司的核心成员）发起了刑事指控，主要罪名为洗钱，以及为非法交易提供支付渠道、经营未获许可汇钱业务等。
美国检方表示，该公司为近100万使用者处理至少5500万笔非法交易，资助了各种类型的在线犯罪活动，包括信用卡诈骗、窃取个人信息、投资欺诈、电脑侵入、儿童色情以及毒品贩运等，是全球网络罪犯对其非法所得进行分发、储存和洗钱的主要渠道，“事实上，这个组织已成为网络犯罪世界的金融中心”。
LR转账的黑钱则流向了全球各地，美国检方称已经控制了在哥斯达黎加、塞浦路斯、俄罗斯、中国、摩洛哥、西班牙、拉脱维亚、澳大利亚和美国的45个非法账户。
而据LR网站的历史资料信息，该公司至少同35家货币中转公司存在联系，其中第三方机构PayPal、Western Union、MoneyGram，信用卡公司Visa、万事达、美国运通、花旗全球速汇通均与LR存在交易记录。
LR通道
实际上，美国执法部门多年以前就在追踪Budovsky运营的洗钱网络。2006年，他在美国运营一家资金交易公司Gold Age，由于运营未经授权的资金交易业务、帮助洗钱等被判处5个月有期徒刑，当年的涉案金额仅3000万美元。
此后，Budovsky放弃了美国公民身份搬到哥斯达黎加，并在当地开创了在线支付公司Liberty Reserve。可以说在它成立之初，其一系列的设计便注定了与黑钱脱不了干系，7年后其涉嫌洗钱金额高达60亿美元，而这一切源于它匿名交易带来的吸引力。
使用LR转账，用户只需要提供姓名、地址以及出生年月日，LR方面并不对用户身份进行验证。用户通常使用假名开账户，这些假名包括一些公然违法的名字，例如“俄罗斯黑客”和“黑客账户”等。而LR对每笔转账只抽取1%的佣金，并额外收取75美分“保密费”让交易无法追踪。
此外，为避免交易过程留下书面财务记录，LR还依赖第三方“交易人”来完成客户的交易。客户不直接向LR账户充值，充值、提现以及支付工具之间的兑换，都是靠第三方兑换中介来完成。这使犯罪所得资金可以在全球范围内任意转移，不留痕迹。
在美国检方看来，这些设计都是为了迎合犯罪分子的需求，并把他们团结成LR的黏性用户。
但实际上并不是所有基于LR的交易都涉嫌犯罪。在王辉看来，LR是毋庸置疑的高效、安全的支付方式，“它手续费低廉，并且身边很多朋友都用，没多想，也根本不会把它和洗钱联系起来。”不少小圈子、朋友之间的承兑也会选择使用LR，有的时候，大家就是想多换点美元。
另一名LR用户彭蕴强（化名）称，在国内LR大概在 2010年左右开始比较流行了，第一波使用的主要还是做外汇交易的人。
匿名性加上转账费用低廉、付款即时生效，使得LR在外汇交易领域大受欢迎，成为最流行的出入金方式。在不少外汇交易者看来，LR的关闭非常可惜。“LR一直是外汇交易最方便的出入金方式，成本也最低，国际上在外汇交易者中，LR一直比paypal、moneybookers、webmoney、perfect money 更流行，交易规模非常大。”
在中央银行限制向国外实体转账的地区，例如在马来西亚、巴基斯坦、阿根廷、尼日利亚和巴西等国家，LR一直是各公司首选的支付方式，通过LR这个支付渠道，用户可以安全地支付资金和接收支付，而无需透露他们的账户号码和身份，以绕开外汇管制。而在这些交易者面临转移资金难题的国家，LR的使用让外汇经纪商从其广泛的接入中受益。
“我自己是去年开始买比特币时接触到LR，平常做国外付费广告业务也用这个平台转账、收款等。还有一些外贸公司也会用到。”彭蕴强称“可以用支付宝或者网银把人民币给在线兑换公司，让它帮忙充值到LR账户。淘宝上也有人做，不过淘宝公司对此是严厉打击的。”
在LR兑换过程中，交换比例由兑换公司制定，它们通过赚取买卖差价得到利润，在量上不受限制，“LR交易政府管不到，而通过银行接收国外汇款的话，个人每年最多只能5万美元。”王辉说道。
另外，彭蕴强提到买比特币时接触到LR，是因为像Mt.Gox等主要的比特币交易商都支持LR。用户可以把账户上的LR美元充入Mt.Gox购买比特币，也可以把售卖比特币获得的美元转入LR账户。
“这一通路也是一些外汇管制国家用户买卖虚拟货币的隐蔽路线：先通过地下途径使用本国货币购买LR美元，然后把LR美元兑换成比特币交易平台使用的美元。这一路线虽然不如直接地下购买交易平台美元简便，却更稳定、安全，有时费用也会更低廉。”一位专注于虚拟货币研究的业内人士称，“其实很多人主要就是为了比较方便逃脱外汇监管，做的都是正当的交易。”正因如此，这几年LR处理着大量不受各国政府监管的汇款交易。
监管
“该域名已被美国检方接管。”这是目前点开LR网页唯一能看到的信息。现在 LR 所有服务已经停止，LR 用户的资金也因此长期冻结, 这些用户的损失总额可能高达上亿美元。
“LR的倒闭再一次证明缺乏监管电子货币的脆弱性。我们再次提醒外汇交易者选择安全可靠的电子货币，大额汇款选择银行电汇。并建议大家以后不要再使Webmoney、Perfect Money之类的电子货币，资金安全最重要，不应太在乎手续费。”事发当天，国内某外汇交易服务网站上便挂出了这样的告示，可以说，此次LR倒闭给了外汇交易者一次血的教训。
“LR的关闭会给很多人、公司造成大量损失。中国使用LR的人也相当多，也会有很多受害者。”王辉说道。至于自己损失的那些钱，王辉表示不抱希望，“当作一次教训吧”，“我打算用webmoney代替，不过这个交易成本高一些，也相对复杂一些”。
而彭蕴强则表示，“准备联合各位网友起诉LR公司，责令其在2个月内归还用户账户资金；美国可作为第二被告，责令其解冻并退还合法账户的资金。”不过，他也很清楚此事的难度太大，“除了我呼吁外，目前大家竟然没有采取什么行动，都在等待；美国政府还没有消息，我打算去白宫请愿，不过本人非意见领袖，影响力有限。”
相比个人用户，一些基于LR的兑换公司或外汇经纪公司或将面临更大的困难，有部分公司为保证自己的信誉和持续经营，自己先将客户的资金垫付。
哥斯达黎加已有机构在组织一系列行动，协助合法投资者和客户回收其在LR上的资金，不过这注定将是一场困难的持久战。
“更加引起业界担忧的是，前一周还有至少5个电子货币兑换机构的网站无法访问。这很有可能意味着此时的LR事件并非孤立行为，有关当局对匿名电子货币的监管重拳已经砸下。”上述专注于虚拟货币研究的人士称。
LR网站关闭后，美国执法部门警告称虚拟货币应更为勤谨地遵守反洗钱规定，使网络爱好者们纷纷猜测数字货币业务将成为检方眼中的下一个目标。公众的关注点正不可避免地转向虚拟货币界宠儿—比特币。（完）
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