宝马530Li亲历体验

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导论：作为一款豪华商务轿车，美学设计、驾驶乐趣、乘坐舒适与高效环保等各方面能否达到完美平衡，是当前主流消费者考虑的核心问题。毕竟一台价值超过50万的豪华轿车，除了身份和荣誉的象征外，驾驶者必定不希望自己的爱车存在短板。宝马530LI算是为那些追求完美坚持梦想的中国社会精英提供了一部符合他们身份、品位和个性，能全面满足他们的商务和个人需求的豪华座驾。

宝马5系的造型设计已经被大家熟知，除了标志性的双肾型格栅和头灯外，530LI带给人一种稳重大气的视觉感受，让驾驶者在驾驶时充满自信。5系的内饰造型同样遵循这种原则，略偏向驾驶员一侧的中控台大气时尚，做工一流，触觉感受良好。

宝马始终是和运动这个词联系在一起的，530LI虽然是一款经过加长的中大型车，但同样具有这种特性。经典的3.0L直列6缸自然吸气发动机，让笔者真正体会了一回随叫随到的提速和推背感十足的感觉。笔者在亲身开这台车时，第一感觉就是它是一款舒适的车，驾驶时始终觉得非常稳重，换挡感觉流畅，8挡自动变速器作为目前世界上最好的自动变速器之一名不虚传。车辆方向没有想象中沉，但韧性恰到好处，这在高速巡航时的优势非常明显，120公里的时速随心所欲。

本着真实反映宝马530LI在驾驶时的感受，笔者想着重介绍一下该车的内饰设计。宽大的中控台分为上下两个部分，上部为音响控制单元，下部负责空调调节。电子挡把和iDrive控制旋钮放置在中控台下方延伸出的平台上，前卫的外观和良好的触感给驾驶者一种科技带来的满足感。后排设计则完全基于长途旅行和商务办公进行设计，车内大部分以高档皮革进行包裹，仪表台及门板处也采用了软性材质覆盖。前排舒适的电动座椅，驾驶者不仅可以对座椅前后，高低及靠背角度等进行调节，甚至连腿托和腰部支撑都能以电动方式进行控制，安全带在扣紧后会进行自动调节动作，这使得座椅对于驾驶者的体型有极高的宽容度。对于车内储物空间来说，该车采用了较为隐蔽的处理方法。设计感十足的杯架在不用时会隐藏在中控台下方，这种设计不但保证了车内氛围的协调一致，也确实非常实用。夜间时，车内统一使用橙色背光，并且几乎每个按键上都提供了背光照明。车门把手和门板上方也泛出橙色光线，氛围灯的隐藏式光源设计，避免了对驾驶者视线的干扰。负责外部照明的主光源为远近光一体的氙气灯组，光型分布均匀；远光开启后，大灯总成内的透镜会将灯光进行小幅度的汇聚和提升，视野感觉非常好。

最后，不得不说的是宝马530LI车内的辅助系统以及iDrive系统 ，笔者未能深度探究该车的全部科技成果，仅以真实体验聊一聊个人体会。辅助系统采用车身各处雷达对停车区域进行扫描和分析，并在中央显示屏内提供精确直观的模拟影像，操作简便实用，同时配合倒车影像的辅助，让驾驶者对这么一个宽大的车型，无论是侧方停车还是倒车入位，都能够游刃有余。夜视系统自带的行人侦测系统会提醒车辆前方的行人，大幅提升驾驶安全。iDrive系统包含一个彩色液晶屏幕、1个旋钮与7个相应功能热键，操作方便，基本不影响驾驶。中央控制器的触摸表面和结构设计非常清晰，扳动、转动或按压控制器的各操作步骤与计算机鼠标的操作基本相同。比如转动控制器，可浏览菜单项列表，按下控制器可确认所选的功能。而左右扳动控制器则可浏览不同的菜单等。iDrive系统的功能包括通讯、车内气候、娱乐、导航、功能设置和帮助菜单等功能，其中经常使用的几个主菜单可通过圆形旋钮向上下左右四个方向推拉控制器进入。以气候调节为例，3次简单操作就可以调节车内不同位置的温度和气流分布，比如可以设设定某个座椅的加热从腰部位置开始，而气流是以某种流量按设定的方向吹出。