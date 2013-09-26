宝马740Li亲历体验

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导言：目前中国市场上的大型高档轿车领域里能让消费者考虑的车型并不多，最重要的车型自然是宝马公司的宝马7系。在设计上，宝马7系采用的很多技术更加先进，设计理念更加前卫，说它是豪华轿车设计的风向标一点也不为过。笔者有幸在金秋时节亲身体验了宝马740Li这款车，对于该车的表现有了直观的感受。

秋高气爽的北京城可以说是一年中最好的时节，在如此干爽怡人的季节和蓝天白云的晴空下驾驶一台如此彰显身份的宝马7系轿车，着实让笔者体验了一回什么叫高端大气上档次。 宝马740Li因为轴距再次拉长，空间进一步宽裕，触感细腻的高级真皮座椅及后座独立的娱乐设施，坐在车内所感受到的一切都极为舒适、优雅。内饰色调以成熟暗色为主，黑色面板的仪表板显得十分淡雅，各种数据在一整块液晶显示屏幕上显示得一目了然。整体上看，此车内饰的材制品质很高，仪表板以及围绕方向盘的各种开关及中控台上的各种功能控制键的设计十分合理了，整体性十足，有效提高了操作的便利性，笔者几天的驾驶也充分体会到了这一点。车舱的配置和设计采用了宝马品牌的通用手法，觉得并不陌生。电子挡把设置在中控台上，外观及功能和宝马 X5装备的电子换挡手柄相同，似乎让新宝马7系换了种风格。

新一代的i-Drive多媒体控制系统采用了高分辨率的液晶显示屏，操作性更加便捷，发动机点火按键、电子手刹等功能一应俱全。宝马740Li车舱采用了标准模块化设计，运用了很多现成的设计及配置，这样的设计对于曾经驾驶过宝马其它车型的驾驶者上手很快。此车还装备了一个新的高科技产品，就是位于前进气格栅内的夜视仪，它属于第二代像增强夜视仪。当打开夜视仪时，夜视仪的图像呈现在i-Drive多媒体系统的液晶屏幕上，体验比较新奇。车舱内前后排电动座椅都有腰、背支撑、椅垫长度电动调节功能，并带有加热、通风和记忆功能，后座中央扶手上还有前排座椅电动调节按键，提高了便利程度。前排座椅背部安装了两个8 英寸显示器和一台 DVD 光盘播放机。放下后排座椅的中央扶手，里面有一个遥控器，它是为后排乘员在行车过程中欣赏音乐和DVD而准备的。

宝马740Li在驾驶时舒适程度非常理想，和所有德国制豪的华轿车一样，该车为驾乘人员提供了舒适感受的同时又保留了一定的道路感，行驶开在高速路上，面对弯多、洞多、限速多的路况，宝马740Li的表现十分稳定，令人感到踏实，轮胎抓地力好，车身贴地性强。就是那样稳稳地前行，速度再快也不见丝毫飘忽。关于油耗，笔者个人感受，高速上10L左右的百公里油耗还算经济，对于一款车重超过2顿的豪华车来说，740Li的油耗表现已经非常值得肯定。笔者在试驾过程中，高速和市区的综合平均油耗始终维持在了11-12升 /100KM左右的水平。（完）