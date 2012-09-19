（新闻稿）卡地亚：殿堂级珠宝品牌亮相第26届巴黎古董双年展

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自1964年第一次参加巴黎古董双年展以来，卡地亚已成为这场精英聚会中最富声望的参展商；而每一届盛事都在延续着双方忠实的合作关系。

作为国际知名的文化盛事，汇聚全球顶尖装饰艺术的古董双年展将在巴黎大皇宫的辉煌穹顶下，进行为期10天的展示。

坐拥巴黎大皇宫内最大面积的展区（250平方米），卡地亚显示出其在珠宝领域至高无上的地位。擅长精巧创意、独特订制的法国着名设计师特里斯坦·奥尔(Tristan Auer)担纲此次卡地亚展区的内部设计，经典大气的内部陈列传达出卡地亚的创新精髓和皇室血统。今年，卡地亚为双年展全新奉上首次亮相的148件Dépaysement系列高级珠宝臻品、12件珍贵摆件，以及部分卡地亚古董系列珠宝。

每一件展出的臻品，皆传承着卡地亚作为殿堂级品牌的美学传统。通过卡地亚大师精湛的工艺，从宝石切割到镶嵌每个步骤精雕细琢，必须耗费将近两年的时间才能打造出这些绝世佳作。这些珠宝创作以前所未有的方式展现着卡地亚的超凡技艺，并在对万千风光的呼唤中游历世界：从苍翠繁茂到阳光普照，从现代都市到冷艳北国。

变幻的风景带给卡地亚推动艺术风格演进的机会。借助精湛的造型技术，卡地亚打造出一个3D造型高级珠宝的迷你动物园：戒圈之上，猎豹饶有兴致地凝视着一枚环镶钻石的枕型切割海蓝宝石，营造出犹如“北极之春”的意境。