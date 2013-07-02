《环球企业家》专稿：“我”爱炒美股

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炒美族一旦炒过美股，再回头做A股的很少

文|环球企业家记者 邓艳玲

这是一个新兴的群体，伴随着中概股赴美上市，逐渐生长。

从个人角度讲，年头最长的有15年，但真正成为资本市场中的一个小角色，应该从中概股赴美上市最“疯狂”的2010年算起，不过3个年头。

据不完全统计，这个群体的人数最多不超过30万。和已经超过1亿的A股投资者相比，“小小巫”都算不上。

这也是一个处于资本市场边缘地带的族群。

事实上，在制度层面，以个人的名义直接投资境外证券市场，直到今年5月初都没有得到中国官方的正式认可。外汇管制措施也让中国公民不能以投资的形式向境外汇款，人民币兑换美元有限制。

这个群体只得通过辗转香港等“曲线救国”的方式来实现投资。因此他们所做的投资显得有些麻烦，还有一定的政策风险，算是“行走在灰色地 带”。

但不可否认，这可能是国内资本市场层次最高的个人投资者群体：看得懂英文财报，弄得清全球最先进最成熟资本市场的运营规程，用得了多种投资工具，承受得了全球最大资本市场的最高级别的风险。

他们就是“炒美族”——国内投资美国股市的个人投资者。

5月份，一系列好消息传来。月初，国务院常务会议提出将建立个人投资者境外投资制度；月底，国家发改委就进一步表示具体政策将在明年出台；这期间，国泰基金迅速推出纳斯达克100指数ETF，在上交所开始交易。这意味者从此国内个人投资者也能够交易包括微软、苹果、百度在内的100家纳斯达克上市公司。

如果说过去“炒美族”只是暗潮涌动，如今，他们正在浮出水面。

玩的就是心跳

“炒美股是件非常开心非常有意思的事情。”这是许志宏见到《环球企业家》记者的第一句话。三十多岁的他是个IT从业者，在北京五道口附近工作，业余时间投资美股，成为“炒美族”的时间是两年半。他觉得自己现在“压力非常小”。

然而，他并不是一开始就这样从容的。

许志宏是从做空开始自己的“炒美族”生涯。2010年，正是中概股赴美上市最狂飙突进的一年，全年IPO数量达到前所未有的42家，至今都没被超越。

许志宏用“疯狂”来形容2010年中概股赴美上市的情形，除了数量，还有公司上市初期居于高位的股价。比如那一年12月8日在纽约证券交易所上市的优酷网，上市首日疯涨160%。

除了优酷网，当当网、人人网、奇虎360等一大批中国IT企业 “远渡重洋”去“圈钱”。基于对互联网行业的了解，许志宏认为那些新上市的中概股在当时的美国市场上股价偏高，并不太合理。因此他一上来就采用做空工具。

许志宏首先作空的就是优酷网和人人网。那段时间，他每天深夜都紧盯这两只股票的股价。尽管最后从做空优酷网和人人网上获得了40%的收益，但感觉自己无法承受巨大的压力，最终决定放弃做空这个方向，转为做多。

这样巨大的心理压力，雪球财经联合创始人梁剑也曾经历过的。2008年底，梁剑成为“炒美族”。前两年，他处于美股投资的蒙昧期，并不清楚投资是什么，完全凭着感觉走。

几次期权买卖之后，他对美国股市杠杆工具的威力有了深刻认识。他买了优酷的卖权，30美元左右买的，40多美元时继续买，结果优酷股价飞涨到50多美元，亏损达到九成多，这时候，他说自己“真是心如死灰”。

由于经受不了巨大压力，之后，优酷股价回落到30美元时，稍有盈利，他就马上卖了，无法等到优酷跌到十几美元的时候。其实那个时候还有几个月才到行权期。

买当当网的卖权，他也没等到当当网跌到几美元的那天。

虽然这两次买卖权梁剑都算是小赚，但对于公司值多少钱他并没认真考虑过，主要是觉得股价疯涨有些不合理。

后来，他又改投期权中的买权，结果随着股价的下跌，他不但葬送了所有的利润，也亏了部分本 金。

在许志宏的身边，现在做短线、做期权、用杠杆进行操作的“炒美族”也比比皆是，“玩的就是心跳!”看到过成功，也看了太多的血本无亏的案例，自己也在尝试中经受过巨大的压力，许志宏和梁剑，都想寻找更适合自己的投资方式。

价值投资的摇篮

许志宏觉得自己以及差不多时间进入美股市场的“炒美族”其实非常幸运，一进入就遭逢大熊市，这能让他们静下心来近距离观察这个全球最成熟也聚集了全世界最多最好公司的资本市场。

他在大熊市里看到有公司由盛而衰，有公司持续低迷，也看到一些公司依然稳健，甚至看到不少公司业绩保持上升。

即使是在熊市，只要公司营业额是增长的，其股价并不会太受市场形势的影响，什么时候投资这样的公司，都是不会亏的。

对于多数是利用业余时间做美股投资的个人来说，如果找准价廉物美的公司买入并长期持有，不但投资获利最大，而且之后还比较省心，适合资产的长期保值增值。

广东“炒美族”林国老的投资哲学是购买处在成长期、未来5至10年股价能增长5至10倍的股票，并长期持有。这样的公司，通常发现时价位都不会太高。

他发现，只有在美股能找到符合预期的公司。所以，2003年就投身A股的他，在2012年1月成了一名纯粹的“炒美族”，满仓两只美股。

在许志宏和林国老看来，美国股市就是价值投资者的摇篮。

许志宏毫不讳言，目前自己在美股投资中保持着至少30%的年收益率。这个收益率，他并不觉得有多了不起，因为他的目标是收益至少要翻倍。

他告诉记者，在聚集最多的“炒美族”的雪球网上，有不少“炒美族”现在非常赞同雪球网创始人方三文所说的“预期收益低于100％的交易不要做”的理念。

当追求收益翻倍的目标时，选股的行为就会更加审慎，更注重公司真正的价值。

梁剑参与创办雪球财经之后也发现，雪球网聚集着一批业绩非常好的“炒美族”，从不预测股价，从不参与炒股大赛，更多是分析公司本身，然后看这公司的业务和管理层是否值得信任，公司是否在成长，以及公司未来的盈利前景。

做价值投资的“炒美族”现在一般在决定投资之前，都会花很多的精力阅读企业的英文财报，把公司的基本面研究得非常透彻，甚至超过一些专业行业分析师。

许志宏主要是投互联网企业，因为自己足够熟悉。他会经常和自己投资企业的管理层联系，有活动也会尽量去参加，对于公司发布的季报、半年报、财报，更是逐字逐句地阅读，有任何问题都会直接地向公司相关负责人寻求答案，完全以股东心态做投资。

和许志宏一样，林国老也只买长期关注的互联网和高科技新能源领域的股票，因为自己相对更熟悉些。事实上，买自己熟悉公司的股票，也是不少“炒美族”信奉的基本投资原则。

“在合适的价位买入自己熟悉的有价值的公司，然后长期持有，接下来要做的就是与时间做朋友”。现在的许志宏、梁剑和林国老，基本上不会整天盯着股价和指数，他们更关心所投资公司的财报，更愿意花精力去研究公司的基本面。

最终，许志宏、梁剑、林国老，都选择做长期价值投资者，“与时间为友”。

他们一致认为，是金子最后都会发光，他们坚持长线投资美股，因为这是更适合他们的投资方式。

认识世界

更大的财务自由，一开始，几乎所有 “炒美族”都是奔着这个目标，毅然决定到美国股市去寻找更多的机会。

一旦投入进去，他们才发现，这个全球最成熟且拥有最多最好的上市公司的资本市场，给予投资者的远不止财富和投资经验这些。

许志宏和林国老、梁剑三人都特别喜欢研读美股公司的年报。

更让许志宏欣喜的是，自己居然仅仅通过看一家公司的年报、财报，就完全可以弄清楚这家公司是怎么运营的，搞清楚其商业模式、财务状况，并可以据此判断其发展前景。

尤其是那些自己关注领域的顶尖公司的年报，读起来特别长知识，对于全世界这个行业的现状和未来就会有清醒的认识。

也是做了美股，许志宏才意识到，原来一家好的公司，通常都是商业模式明晰且注重主营业务。

经过对比，许志宏不得不承认，伟大的公司都是专注于某一领域，靠主营业务带动公司发展。

也是当了“炒美族”之后，许志宏才意识到，在美股市场，一个公司好和坏都可以被市场极致地体现出来。这个市场机会多，但风险也更大，它会无情地打消投资者对成熟市场的不切实际的幻想。没有成熟的投资理念和强悍的心理，不熟悉美国股市的运营规程，不要轻易尝试。

美国股市并非没有造假，但许志宏和林国老都认为，在以诚信为基石的美国股市，这种情况非常罕见，并会付出惨重代价。

长期在美国硅谷工作并关注美股的计算机科学家吴军就指出，很多上市公司都会给出今后一年左右时间的财务预期，甚至对于这个行业今后几年成长的估计。这些预测是否能成为现实，坦率地讲很多投资人多少有些疑问。但是，美国大部分公司对一年业绩的预期会八九不离十。

事实上，2010至2012年，美国标准普尔500股票指数的成分股公司，四分之三给出的财务预期都是达到和超过了的，即使未达到预期的公司，实际情况和预期相差一般不到5%。

正是由于长期良好的历史记录，投资人相信上市公司说的话。这是美国股市不断增长的重要原因。

如果一家上市公司经常达不到预期，或者时不时调整盈利预期，或者对自己所在领域的未来做出过度乐观的估计，用不了多久，美国的投资人就会不再理睬这家公司，同时美国证监会也会出重手整治它。

一家公司进入美股市场并不难，但是进来以后就等于戴上了一个紧箍咒。而在A股市场，上市很难，但一旦成功上市，鲜有被摘牌退市的情况发生，因此很多公司在上市前通过各种方式努力“粉饰”业绩，上市后暴露无遗却少有重罚，最终受到侵害的还是投资者。