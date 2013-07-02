《环球企业家》专稿：胡继之的前海试验

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来去自由，卖者有责，买者自负

文|环球企业家记者 贺颖彦

作为深圳资本市场数十年来的“老人”之一，国信证券总裁胡继之近一年来一直在忙活着一件事，那就是协调各方利益，全心灌注于前海股权交易中心的出炉，以求构建不同于其他三板市场的交易机制。

酝酿年余的前海股权交易中心于2013年5月30日在深圳五洲宾馆正式开锣。胡继之担任前海股权交易中心董事长。

“胡总把前海当成了他职业生涯中的重要一站。”一位国信证券高管表示。依据深圳国有控股企业高管60岁退休的惯例，56岁的胡继之仍有四年的时间把前海股权交易中心做成与现有三板市场完全不同，也更为创新的交易市场。

在5月30日正式成立现场，前海股权交易中心即宣布，已挂牌展示企业家数达到1200家，远远超出年内500家的预期。但这一成果亦遭到不少券商三板人士的“质疑”。

一家三板业务量排名靠前的上海老牌券商中层表示，“所谓挂牌展示，门槛太过宽松，离真正与交易所达成业务交集差距还很远，1200家企业也只是个名头。尤其是在不强制披露信息等条件下，股权交易中心作为中介的价值大大减弱。”

而胡继之的期望是，将前海股权交易中心构建成一个在交易所市场以外，满足中小企业融资需求的“非标准化”、“私募”的交易市场，并同时利用互联网技术使得私募市场投融资双方充分交流。如何吸引足够的机构投资者进驻，或将是前海股权交易中心成败的关键。

1200家？

根据前海股权交易中心宣布，目前约有1200家企业在前海股权交易中心进行挂牌展示。这1200家企业大部分注册于深圳，以及一些广东省其他地区的未上市中小企业。

依据胡继之构建“来去自由的市场”的理念，与其他股权交易中心不同的是，前海股权交易中心对中小企业实行极低的门槛制度。挂牌企业只要符合以下任意一项即可获得免费挂牌：最近一年净利润不低于300万、最近一年营业收入不低于1000万，或最近两年营业收入不低于2000万且增长率不低于30%、最近一年银行贷款达到100万、最近一年投资机构股权融资100万以上。

同时，挂牌企业将享受无初始挂牌登记费用，无审批，无强制性信息披露等十无政策。在真正融到资金以前，挂牌企业将无任何需要支付的费用。

胡希望以充分的企业资源吸引机构投资者与企业进行互动，并完成通过中心网络平台，“直接交流，直接定价，直接交易”的全过程。不过，这似乎颠覆了私募融资长久以来的融资模式。

“在没有尽职调查，没有见面聊天，还没有强制性比较完全的信息披露模式下，我们不可能去投资或者放贷给一家企业的。”一位深圳PE机构合伙人坦率地讲道，“肯定还是得见面。我的理解是最后交易所成为私募融资的官方财务顾问，这方面类似财务顾问，模式倒已经成熟。不过前海股交所要在这方面进行竞争，还得面临不少的竞争对手。”

目前，前海股权交易中心共有五大中心。胡继之的想法是，企业先在登记托管中心免费登记托管，进而进入挂牌展示中心网络平台中展示，在中小企业债权和产品融资中心进行债权融资，条件成熟再进入中小企业股权融资中心进行股权融资。而中小企业培训咨询中心则全程为中小企业的资本运作提供培训和智力支持。登记托管中心也为每一次私募融资进行登记和结算。

一位前海股权交易中心内部人士表示，“实践中，债权和股权融资中心是前台，毕竟企业过来肯定是有融资需求。其他部门是偏后台服务性质的工作。刚刚开始阶段，重头肯定还在债权这一块，因为这块需求旺盛，也容易出成绩。”

买卖自负

而无论是债权还是股权融资产品，都需要吸引有大资金的机构投资者。

目前前海股权交易中心拥有中信证券、国信证券、安信证券、深圳创新投及深圳交易所下属信息公司等八大股东，但其中并未有真正意义上的大资金拥有方。

前海股权交易中心宣布，首批共有71家战略合作机构。前述前海股权交易中心内部人士承认，“目前银行为代表的拥有大资金的机构比例还偏少，仍然需要不断寻找。”

在这方面，作为竞争对手的北京金融资产交易所已经先行一步，其通过创新的“委托债权”模式，成为银行理财绕道向企业发放贷款的重要途径，截至2013年5月底其交易总规模已达到9000亿元之巨。

不过，在银监会8号文限制银行理财资金持有非标资产比例之下，这类委托债权能够被认定为标准化产品成为该业务能否持续增长的关键一点。

胡继之表示，前海股权交易中心选择“先债后股”的思路，原因在于“中小企业具有成长性，定价很难”，因此要帮助企业在融资中“将企业整体的风险化为规模可控的，单一项目的风险”。

目前，前海股权交易中心债权产品具体形态“并未完全确定”，前述前海股权交易中心内部人士表示，但是思路上与其他股权交易中心“有所不同”。

“企业植根于深圳，深圳这边金融资源集中在公募和私募基金、券商保险这边，大的银行机构不是太多。”上述内部人士表示，“不要很快地追求多大的量，而是希望能够和这些公募、私募基金一起商量出新的中小企业融资风险识别和控制模式。”

无论股权融资还是债权融资，前海都选择了“私募”这一前提，力图将可能的风险控制在小众范围。