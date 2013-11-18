《环球企业家》专稿：一步之遥

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“中国版UPS”能转身成为顺丰一样的电商配送企业？答案有些模糊

文 《环球企业家》记者 伊西科

今年的“双11”快递争夺战注定更加惨烈。一些外来户也加入战团。最新的消息，零担物流巨头德邦物流（简称德邦）决定在“双11”前启动快递业务。德邦总部公关部总监秦伟对《环球企业家》表示：“过去的两三年，我们确实在筹备快递业务。今年10月底会在一些区域和城市上线，但只是小范围试点。”

创始于1996年的德邦从航空货运起家，一路走来也做过物流行业里不少细分领域，包括小件快递，但最终选择了国内公路零担运输业务。截至2013年8月，德邦已开设直营网点3700多家，自有营运车辆6600余台，全国转运中心总面积超过88万平方米，被称作“物流业顺丰”。如同顺丰被看作是“中国的FedEx”，德邦则被视为最有潜力成为“中国版UPS”的企业。

自2012年初取得国内快递经营资格后，德邦何时启动快递业务便备受瞩目。虽然德邦拒绝披露包括具体上线日期、市场和客户定位，其快递业务是否仍采用德邦名称或者创建新品牌等更详细的信息，甚至其董事长兼总经理崔维星也刻意保持低调。秦伟说：“我们并不希望被过多关注。”

据德邦物流潍坊分公司一位希望匿名的员工对记者透露，德邦总部自2011年起就开始研究快递业务。现在快递组织架构刚刚建立，先期可能会选择北京、广州等几个大城市开始运作，“专注领域这个说不准，但据我推测，应该是电商（配送）”。

但这注定不会是坦途。事实上，京东、凡客等电商网站自建物流并开始对外承接业务，而顺丰、宅急送、申通等快递企业也早就跨界至电商领域。如今德邦也从B2B的零担转向B2C的快递业务，胜算能有几何？

融合

日常生活中，人们常将物流（快运）与快递混为一谈，但两者有着明显区别。中国物流与采购联合会副会长、全国物流标准化技术委员会副主任戴定一告诉《环球企业家》，一般来说，快运是在全国建立起干线网络，根据客户需求在重点城市设置少量货物集散地，点对点，服务企业为主，客户到其网点自取。快递则是门对门，以小件、快速准时、方便查询、服务个人等为主要特征。“如果把物流比作一条河的主干道，快递就是延伸出的流向田间地头的一条条小溪流”。

物流与快递在国内分属不同的部门管理。快递是国家邮政部门管理，许可依据是《中华人民共和国邮政法》和《快递业务经营许可管理办法》，公司经营快递业务必须办理快递经营许可申请。物流是运管部门许可与监管，许可依据是《中华人民共和国道路运输条例》。举例来讲，京东商城是在2012年6月取得快递业务牌照后才开接外单。

物流与快递虽然区分明确，快递企业一般也同时与多家物流货运公司合作，但实际早在德邦之前，两者已有相互跨界和融合的趋势。最典型的例子就是顺丰早已开始尝试公路零担物流和冷链物流。“中国物流市场这两年发展非常快，很多模式还没有定型，又有新的机会，所以很多企业都在做一些跨界的探索。”戴定一说。他认为，如同京东自建物流如果只为自己服务必然亏损一样，顺丰的零担物流同样也应延伸向其他快递同行服务才能盈利。

顺丰的越界“威胁”、电子商务的热潮，或许是德邦启动快递业务的原因。但在物流界知名人士、原传化公路港物流集团CEO徐水波看来，德邦做快递最主要原因应是看重快递比快运更高的利润率。众所周知的事实是，快运是做大件货物（零担是相对整车而言，指一次托运、计费重量不足整车货量的货物），按重量收费，利润率相对稳定。而快递则是按件收费，利润率相对较高。据了解，德邦自2010年早已启动上市计划。另有知情人士透露，德邦选择在此时才放出做快递的消息，原本就是配合IPO时间表来打的组合拳，只是如今国内IPO仍未开闸重启。

“德邦做快递有一个比较有利的条件，就是有比较多的直营门店，可以像邮局一样来揽货。”徐水波认为德邦从以B2B为主的公路零担物流，转型尝试B2C的快递业务，符合国际趋势。从国际上来看，物流和快递企业的交叉融合是一种趋势，就像UPS也做快递、FedEx也做零担一样，彼此都在各自侧重擅长的基础上有交叉。

实际上，德邦为进军快递的确筹备已久，不断增加网点，甚至像顺丰一样深入社区布点即为其典型动作。根据某物流集团前任副总裁“MJ勺子”在知乎网站上获得的数据，“2009年10月，德邦有大概539个营业网点；到2010年9月中期，数量暴增到982个；在2011年11月，超过1700个；此时此刻，3842个。”在他看来，快递和零担是两个相似度很高的细分行业，都有网络化特征、提供标准化的服务、具备可复制性，而这也是德邦做快递的优势。

协作

除增加网点外，德邦还请麦当劳的门店设计者、全球最大的品牌策略顾问与设计公司—美国朗涛设计顾问公司(LandorAssociates)帮其设计全新VI识别系统，并在去年完成更换。秦伟还向记者证实，德邦进军快递还获得了IBM、麦肯锡和安永三家咨询公司的帮助。

德邦内部文件显示，2013年9月16日，德邦物流快递业务启动会在其上海总部举行，崔维星在会上作了关于进军快递业务的动员讲话：“中国的快递行业每年增长30%至40%，电商的发展也非常快。而目前做电商业务的快递企业主要以加盟为主，顺丰是直营但是电商业务不多，所以，直营化管理比较好的德邦如果进入快递领域，我们肯定可以为客户提供比加盟快递商更好的服务，所以我们选择进军快递。”

事实上，早在2002年，德邦物流便建立了自己的网站，其初衷只是供客户货物查询。但在后期的市场调查中发现，客户通过网络搜索联系到德邦委托货运的需求量显着增长。2008年5月，德邦开始试运营网上营业厅。到次年8月底，其网上营业厅收入累计达到1.1亿元，所占收入比例增长到23%左右。2010年4月，德邦物流正式成为阿里巴巴集团B2B业务的推荐物流商，这也是阿里巴巴B2B业务首次正式制定第三方物流企业。

从快运跨越到快递，从B2B到B2C，看似只有一步之遥，但也绝非易事。戴定一表示，快运是做大件货物，其网络分布是根据客户确定；而快递则是根据概率，末端的布局是放开的，没有特定的客户群。德邦虽然一直是以服务中小企业为主，但这两者之间有多少交叉重合却有待而知。

“德邦（做快递）的最大劣势就是其运营方式，小货和大货的差距还是比较大的，就看其人工和管理，包括分拣和运输等，能不能满足这种要求。”徐水波对《环球企业家》说。他认为，德邦的快递业务应该不会走顺丰这条路，走四通一达的路子可能性更大一点，但这一切有待于德邦的快递业务正式上线后才能尘埃落定。

据了解，在人员配备方面，德邦很早之前就在公司内部下达了做快递的通知，统一对公司愿意从事快递业务的零担业务一线员工，进行了快递员从业资格认证的培训，其快递业务上线后即进行正式的业务转岗。同时，部分营业部将腾出部分仓储空间做快递用。“物流和快递说融合还挺难的，流程不一样，操作模式也不一样。德邦做快递只能说有一些优势，但毕竟是重造一块大业务，不经过伤筋动骨是很难去改变的。”秦伟坦承道。