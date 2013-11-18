《环球企业家》专稿：一枕黄粱

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UHD电视井喷令三星、LG痛失良机，这能否成为中国电视军团的拐点？

文 《环球企业家》记者 高松

如果现在还想找曾是全球液晶显示器（LCD）市场二流厂商的中国平板显示器制造商的毛病，那就去别的地方吧。看看三星、LG等大厂商投来的羡慕的眼光，你会起鸡皮疙瘩。

据美国咨询公司J.D.Power今年7月发布的研究报告，66%的消费者购买高清电视的优先考量即为画质。人们追求更清晰画质的愿望越来越强烈。在消费需求的带动下，2013年超高清（UHD）电视井喷式发展。

这一切得益于中国市场。“今年是超高清的元年，这将成为整个市场的趋势。”京东方科技（简称京东方）副总裁张宇对《环球企业家》说。去年，超高清的3.3万台年售量，置于2亿台规模的LCD电视市场中，显得微乎其微。然而根据研究公司IHS的数据显示，今年超高清电视占整体液晶电视的零售份额已经从1月份的0.03%上升到6月份的0.66%，狂飙至22倍。7月，50寸以上超高清产品的渗透率已经超过了6%。

“中国消费者对新兴电子的接受能力远超其他国家，”长虹多媒体产业公司总经理徐明对《环球企业家》表示。以3D电视为例，综合调查机构NPD和GFKChina公司提供的数据显示，中国3D电视的销量，占全球总销量的四分之一，居首位。如此强大的“胃口”也非常适合超高清电视，今年全球超高清电视总销量中，中国市场将达到70%。

值得一提的是，因为未形成规模优势和认知度不高等原因，“等离子电视的淘汰不可逆转”，中国电子商会副秘书长路刃波对《环球企业家》表示。同时，被视为下一代显示技术的OLED还不成熟。使得很多国内的面板和电视机厂商将目光投入到LCD的超高清市场。对于他们而言，“成本增加非常有限，还能给消费者带来直观的超高清体验。”徐明说，“今年年底到明年，超高清还会放量增长，市场占有率将达到百分之十五到二十。”

戏剧性的是，此前国际厂商并不太重视这块市场。虽然LG、三星和夏普等也都有超高清电视产品，但都投入巨资于AMOLED生产线。然而今年才能推出少量OLED屏幕，大尺寸面板难以量产，腾出手来强化超高清生产，动作不免迟缓。“这方面而言，国内的厂商却略微抢占了一些先机。”张宇说。事实上，中国电视厂商已尝到了甜头。截至今年第二季度京东方取得了8.9%的利润率，而国内最大的电视制造商TCL旗下机构中国星际光电科技更是取得9.6%的利润率。与之鲜明对比的是，日本的面板领先企业夏普的利润率只有0.5%。这都不得不引得国际巨头们对中国市场的重视与侧目。

LG、三星等无法长期忽视这一市场的巨大潜力。它们现在采用的策略是双管齐下。LG在9月13日推出了曲面OLED电视，三星也推出了推出55英寸的超高清电视机和曲面OLED电视机。至此，一场关于超高清电视的产品竞赛已经在先行者中无声进行，LCD超高清电视是否只能带领中国企业取得一段短程冠军呢？尚有许多未知。

显而易见的是，OLED技术引进市场速度缓慢，加之高昂的价格，给了LCD超高清厂商发展契机。虽然有人担心当LCD超高清电视成为市场主流，迟到者OLED将无法将其撼动。然而，由于具有轻薄到甚至可以弯曲卷起、节能环保等明显的优势，让业内很多人士还是将超高清未来放在OLED身上。

“不能否定OLED超高清电视对市场的吸引力，将会成为未来主要的显示技术。”路刃波表示。

上个世纪90年代初，三星成立了TFT-LCD事业部，利用液晶行业周期性产业衰退的机会大举进军，最终反超显示面板前驱日本企业。在新技术尚未普及，且有先发优势的如今，同样有人把LCD超清看作是中国彩电企业快速发展，引导全球的一个契机。“中国有比别人更快掌握这些产品和技术的能力。在超高清方面竞争力更强。”徐明说，“这将会有大幅度的发 展。”

不像以往被国外上游企业“卡住脖子”，“国内的面板企业，都给国内的品牌商提供了充分的超高清保障。”张宇表示。国内第一个投产的AMOLED项目，京东方的鄂尔多斯项目将于今年第四季度投产。

此外，香港信利光电、山东天一光电科技等公司都在计划在2014至2015年间批量运行AMOLED生产线。届时甚至有可能出现国内面板供应过剩的局面，中国企业的议价能力上将随之有所提升。

但或许取得的先机太过微弱，中国企业的超高清之路并不被完全看好。帕勒咨询公司资深董事罗清启对《环球企业家》说：“画质的提升，是电视永远追求的一个路径。无论中外公司，必须跟上路径。”中国生产商还缺乏技术壁垒，在显示屏和芯片方面，并无优势可言，“中国的彩电，基本是批发状态，从前面的高清、全高清的发展轨迹就能看出来，还会重复此前的竞争模式。”