《环球企业家》专稿：烫金之门

（本文由《环球企业家》 杂志授权转载，路透对其内容不负责任。）

中国服装业大亨如何给自己贴上高档标签？

文 《环球企业家》记者 高扬

没有到过10 CorsoComo的米兰之行便不完整。1989年，前意大利版《Elle》、《VOGUE》杂志的编辑卡拉·索珊尼（CarlaSozzani）以大约20万美元在偏离米兰市中心的地方买下了一个废弃的汽车修理厂。这是一幢四层古罗马风格、设有庭院的乳酪色米兰大宅，有黑色的屋顶和浅蓝色瘦高的窗格以及无处不在的常青藤。卡拉和他的丈夫、美国艺术家克里斯·鲁斯（KrisRuhs）用20多年时间把这里最终建成了一座当今时尚界最炙手可热的“慢购物哲学的复合式”概念商店。它将尖端时尚潮流、绘画、设计、音乐、文学及美食甚至是酒店揽于同一屋檐之下，而店名就是其地址─10 Corso Como（科莫大街 10号）。如今，中国的服装业大亨赫基国际集团（Trendy InternationalGroup）董事局主席兼首席执行官徐宇把它“搬”到了中国上海。

10 Corso Como上海店位于寸土寸金的南京西路静安寺商圈，这是一栋2500平方米四层高的大玻璃房子，看上去像一块巨型的三角蛋糕。卡拉和克里斯亲手绘制了五光十色墙壁并把从世界各地挑选来的货品、画册摆放齐全。如同10 Corso Como在米兰，这里囊括了时装店、画廊、书店、咖啡屋和酒吧。

只是受建筑物本身的限制，不能在楼顶辟出一片空中花园，这或许是卡拉唯一的遗憾。9月13日，这对时尚界备受瞩目的夫妇出现在这里的时候受到了人群的欢呼。61岁的卡拉总是穿黑色衣衫和平底鞋，胸前佩戴克里斯手工制作的雕塑感极强的项链。当天，她着一身 Alaa黑衣黑裤出现，整个人看起来纤瘦挺拔，并一直保持着那种可以融化时光般的温暖笑容。

随后，徐宇在人群的簇拥下出现了。他中等身材，穿一件黑色紧身小礼服，戴黑色边框眼镜，笑起来眼睛会眯成一条线。记者跟他交换名片的时候，他看起来很绅士，用双手递上，并略微弓腰。

徐宇可能是中国服装业最年轻的百亿富豪。在一份财富榜单上，徐宇、李珊瑚（赫基国际集团首席创意官）夫妇以120亿元财富位居第98位（服装行业排名第四）。遍布中国大陆的女装零售连锁店欧时力（Ochirly）是徐宇掌管的七个品牌之 一。

他自己也记不清楚此前造访过多少次米兰的10 Corso Como，但每一次都让徐宇收获灵感的触动。他对《环球企业家》说：“把10Corso Como带到中国，对我而言这并不只是一项单纯的生意。”但对于卡拉，事实上每天都有人找她去世界各地开分店。不过，10CorsoComo在过去的20多年里仅仅开过两家分店，分别位于日本东京和韩国首尔。卡拉告诉《环球企业家》，她并不希望复制很多个10Corso Como，因为那样会让它失去魔力。

但似乎徐宇和卡拉的“谈判”根本没费什么周折。卡拉之前告诉《环球企业家》，开店需要遇见对的合伙人和对的地方。“我们其实还有一个选择，但我选了赫基，因为徐宇对将文化带入商业有着更开放的心态”。“另外，我很喜欢上海。这里既有亚洲的感觉，又非常的欧洲。这座城市让我觉得很舒服。”卡拉的丈夫、美国艺术家克里斯·鲁斯（KrisRuhs）反问《环球企业家》，“你不觉得上海很像早年的纽约吗？上海正迎来最好的时代”。

徐宇对《环球企业家》聊起了自己对时尚的看法。他说，消费者未来应该会变得不只是看重品牌，而更多地是去看一种设计，或者一种风格。“我自己去买衣服也不会只看某一个品牌，而是因为某个设计才喜欢某件衣服。”他告诉《环球企业家》，开这家店就是想告诉中国的消费者应该如何理解时尚—穿衣需要有自己的风格，这是最重要的。

打造赫基独有的风格正是徐宇眼下的当务之急。在去年的一项统计中，服装行业与光伏等制造业一并被列入业绩下滑的重灾区，该行业的富豪也成为财富缩水最大的受害者。两年前，徐宇开始试图将这家总部位于广州的公司变得国际化。他收购了意大利Sixty时尚集团亚太地区业务，并得到了亿万富翁伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）领导的法国奢侈品巨头路易威登（LVMH）集团旗下投资基金LCapital Asia 两亿美元注资，创下了近五年来该基金在亚洲区域投资的最高纪录。

事实上，在本次开幕酒会前不久，徐宇婉拒了事先已经约定的媒体对他的首次公开专访。自1999年创业至今，徐宇始终保持“可怕的低调”，他从未接受过任何一家媒体的采访。记者最终被告知可以在酒会间隙与他简单聊聊。赫基国际集团高级副总裁陈瑾瑜告诉《环球企业家》，其实徐宇更喜欢轻松地聊天。

不过，徐宇出资把10 CorsoComo带到上海对于他领导的赫基而言，最大的好处莫过于借助这个时尚界的顶级标签来巩固其地位和影响力。紧跟潮流的步伐和创造独一无二的文化是这一行不变的生存法则，否则就会被人群瞬间遗忘。

在陈瑾瑜看来，上海的10 CorsoComo对赫基来说，更像是一座“学校”—在这里，他们与世界顶尖的时尚人士共同研究消费者、学习精品文化、摸索管理运营、设计和创新。“这是一个很好的进入高档时尚领域的门槛。这个门槛其实不是随便能够进去的。”他告诉《环球企业家》，这些无形的东西很难短时间内体现在赫基的财务报表里，“但我相信这是对的”。陈瑾瑜是10 CorsoComo落地上海的主要负责人，去年7月，陈带着他的7人团队租下了店铺边上的一间写字楼，开始建造这座“宫 殿”。此前，陈瑾瑜在耐克（NIKE）工作超过17年，曾担任该公司大中华区商务总监。辞职后，陈瑾瑜带着他的团队进入了一家体育用品公司，但公司的变故导致陈陷入了创业的泥沼。他在寻找投资的过程中结识了徐宇，并试图让其买下这家他认为仍富有活力的公司。但这对徐宇其实是个挑战，体育服装与他的时尚王国难以融合。但徐宇非常赞赏陈瑾瑜的创新精神和国际观，他表示愿意个人出资来帮助陈渡过难关。此时，徐宇将10 CorsoComo带到中国的项目恰好展露眉目。于是，徐宇最先想到了陈瑾瑜。他对陈瑾瑜说，“与其在昨天的苦恼中挣扎和徘徊，不如我们一起重新干一件更有意思的事情。”在上海10 CorsoComo美轮美奂的咖啡厅里，陈瑾瑜环顾了一眼四周，微笑着对《环球企业家》说，“我很感激他。”（完）