（新闻稿）联合国儿童基金会推出爱心礼物网店 帮助更多贫困儿童

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有没有想过，在特殊的日子，给家人或者朋友送一份特别的礼物？欢迎光临联合国儿童基金会爱心礼物网店！

在这里，每一份礼物，都将送给全世界急需帮助的小朋友；而您可以得到一张电子爱心贺卡，把它发给家人或者朋友，告诉他们礼物是以他们的名义送出的。

在这里，您可以买到营养花生酱、维生素营养粉、净水药片、铅笔、足球、教育百宝箱等等。现在就进店挑选，为家人和朋友给急需帮助的小朋友们送出特殊的爱心礼物！

什么是爱心礼物？

爱心礼物，是联合国儿童基金会（UNICEF）在全球推动并实施多年的官方网上礼品店项目。爱心礼物具有双重含义--它既为亲友带来一件别具意义的礼物，同时又能协助联合国儿童基金会，为孩子们提供急需的帮助。

注意哦，您购买的礼物并不会寄送给您自己或家人、朋友；而是由联合国儿童基金会集中统筹并发送给全世界有需要的贫困儿童。

而您可以得到一张UNICEF的电子爱心贺卡，您可以把它发送给您的家人或朋友，作为送给他们的礼物。(当然也可以送给您自己！)

如何购买爱心礼物和发送贺卡？

1. 您首先要到联合国儿童基金会的淘宝官方网店：unicef.taobao.com （也可以在淘宝搜索“联合国儿童基金会”或“unicef爱心礼物”）

2. 选中您想购买的爱心礼物，拍下付款，系统在3分钟之内会发货。

3. 请您到“我的订单” – “已买到的宝贝”查看，点击“确认收货”。

4. 您会收到短信和电子邮件，内含电子爱心贺卡的链接： ecard.unicef.cn

5. 点击链接来到UNICEF官网的电子爱心贺卡页面：

6. 选择贺卡图案，填写好赠言以及收件人信息。

7. 点击发送就可以啦！

如何知道礼物送到哪里去？

联合国儿童基金会总部每六个月会发布“爱心礼物”购买分配报告，里面详细记录了每个国家或地区购买的“爱心礼物”被分配发送的数量和地区。我们收到中国区的报告后，会第一时间公布在网店的“爱心汇报书”里，供您查看。另外，联合国儿童基金会有严格的自查和内审流程，并定期接受国际审计。我们保证每一份“爱心礼物”都会被送到需要的孩子手里，请您放心。

关于联合国儿童基金会

联合国儿童基金会(UNICEF)，是致力于保护和促进儿童权益的联合国机构。我们接受严格的国际财务监控和内外审计，我们所有资金都来源于自愿捐赠，包括像您这样的个人捐赠者。2013年，联合国儿童基金会驻中国办事处可支配资金中的94%，都用于在中国开展的各项儿童援助行动中。