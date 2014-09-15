（新闻稿）BMW精英驾驶培训体验

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拥有37年历史的BMW精英驾驶培训，每一次都会通过富有挑战和个性化的项目使学员受益匪浅。在今年8月启动的培训课程中，不但有奥运冠军雷声、何雯娜、亚洲新飞人张培萌等体育明星的加入，更有来自德国总部的培训师亲自坐阵。

下面就跟随试驾员亲身体验位于北京金港国际赛车场的培训课程。本次培训以BMW328Li车型为主，主要着眼于日常道路上复杂情况的应对，以及如何在日常驾驶中更加安全及自信。

外观设计上，BMW328Li四门轿车传承了其品牌特点，醒目的BMW双肾型进气格栅与大灯组合后，更彰显车的运动特性与大气。正面直视车体，线条设计延展性强，车辆看上去更加修长，短前悬、长轴距和后置温室确保了纯粹的动感。内饰方面采用当今最流行的“环绕航空舱”设计，令驾驶者可轻松掌握仪表显示屏上的所有控制按钮，最大程度降低被外界干扰的可能性，感受人车一体的驾驭乐趣。整体简约时尚且有自己的调性风格。

操控性绝对是BMW最大的优点之一。在驾驶绕桩跑过程中，轻松自如的操控和无与伦比的驾驭感使试驾员完全沉浸在驾驶的乐趣中。50~70km/h转弯无需犹豫，DSC（动态稳定控制）会判断转向角度。在训练“转向过度”环节时，教练员对动作做了详细的解说及演练。从起步到转弯，发动机转速达到3500转；速度在60km/h 转弯时，试驾员依旧操控自如。完美的DSC功能，使车辆在高速运动时仍能被精准操控。

此外，在强劲动力的驱使下，零至百公里加速只需6秒，在80km/h时速下刹车距离可控制在25米以内。在“紧急制动”训练环节中，试驾员在时速40km/h时轻松制动，刹车距离在6-10米之间；达到80km/h时，由于起点距离刹车点较近，速度达不到要求就已到刹车点。经过教练指导后，试驾员再次尝试，起初便将油门猛踩下去，速度达到80km/h时立刻松开油门，此时车已到达刹车点位置，试驾员随即刹车，整个过程仅需几秒钟。

第三个环节是绕桩和紧急制动，即综合前两个环节。在等待教练员解说期间，车子悄然“熄火”，而当松开刹车时，车子重新智能启动。这是由于BMW328Li配备专业的发动机节能启停功能，即当红灯、交通堵塞、道路工程等在日常驾驶中会使车辆发生发动机空转时， 智能的发动机节能启停功能会在车辆暂时停止时关闭发动机，从而避免不必要的油耗。当驾驶员松开制动踏板，发动机便会立即重新起动。虽然有人认为频繁发动车子是耗油的一大特征，但有关专家表示，车子停息间隔在10秒以上可有效减少油耗。同时此功能也可由车主自行关闭。

试驾员在第三个环节中分别使用3种模式进行尝试。快速绕桩时，试驾员身体随车左右晃动，此时安全带会自动收紧，这也是BMW安全优化功能的卓越体现。

本次BMW精英驾驶培训让试驾员对BMW328Li有了更全面的认知，同时学习到了如何在复杂道路情况或突发事件时轻松应对，体验人车合一的驾驶乐趣。