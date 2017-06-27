欧洲个股：美国对冲基金Third Point收购雀巢部分股权，敦促其大胆变革

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透伦敦/纽约6月26日 - 食品制造商雀巢(Nestle)成为美国维权股东Third Point LLC目标，后者以35亿美元收购雀巢部分股权，并敦促这家欧洲市值最高的企业在产品需求放缓之际提振收益。
Third Point周日晚间在给投资者的信件中披露对雀巢持股后，雀巢周一盘中一度劲升4.8%，收盘上涨4.32%。
Third Point于信件中表示，正敦促雀巢提高利润、回购股票，并剥离非核心业务，包括雀巢对欧莱雅(L'Oreal)的270亿美元持股。
根据汤森路透数据，Third Point持有4,000万股雀巢股票，相当于1.3%股权，为雀巢第八大股东。周一雀巢市值增加了100亿美元，显示股东希望Third Point的投资能够刺激公司变革，雀巢向来以行动温吞、作风保守闻名。
总部位于纽约的Third Point是由美国亿万富翁洛布(Dan Loeb)所操盘的对冲基金，资产规模有180亿美元。作为维权投资者，洛布运作一套多重策略投资组合，不过其作风激进、不留余地，所针对的大企业包括雅虎与索尼等。
熟知内情的消息人士表示，本月稍早，洛布与雀巢执行长Mark Schneider已于瑞士碰面，讨论过Third Point的一些想法。
这位匿名消息人士称，Third Point的多位资深经理计划于未来几周再度与雀巢领导层会面。Third Point于第一季底开始收购雀巢股票。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。