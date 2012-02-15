（新闻稿）巫和懋（北大国家发展研究院常务副院长）：中国硬着陆可能性低

采访 吴琬瑜（本文由路透合作伙伴提供，路透对其内容不负责任）

2012年，中国大陆的经济成长率，应该会比前一年下降，大约8％左右。最重要的原因，就是外需已经感受到欧美衰退的压力，出超减低，外贸不再强而有力。经济成长下滑，可能是个趋势。在这种情况下，中国大陆内部也面临四大风险。

第一是通货膨胀。事实上，11月份，中国大陆官方公布通货膨胀率为4.2％，略为下降。现在看来，已经在可控制的范围。

第二，房地产下滑。中国大陆目前持续进行打房政策，限制房价。房地产原本能带动各种产业的发展，因此，对投资成长也有一定程度影响。

第三，地方债务攀升。因为四万亿投资计划的刺激，造成地方过度扩充。房地产的变动，也跟地方债务挂钩，造成地方债务攀升。

第四，中小企业将面临融资困难。

2012 中国调整年

2012年，对中国大陆来说，是挑战很大的一年。他们有几项货币或财政上的做法。

目前，人民银行已降低存款准备率，减少0.5％。其中有很多考量。在金融风暴以後，中国大陆调升存款准备率很多次，因此，接下来要调降的空间还很大。调整利率时，还是比较谨慎，有可能往下降。但一般老百姓的存款利率才3.25％，如果通货膨胀率维持在4％到5％左右，存款利率就是负利率。

简单来说，很多资金会慢慢流失，从银行系统里转到民间借贷，造成民间借贷的猖狂、扩充，到後来要收尾就很困难。所以，中国大陆先调整存款准备率，缓慢进行宽松的政策。利率调整较谨慎。

货币政策方面，中国大陆以稳健为主。而财政方面的政策较积极，他们正考虑税制改革。虽然不知道能减多少税，但他们希望藉此减少人民的负担，刺激内需消费。目前还没有推出一个全面的政策。同时，因为2012年是十二五规划的第二年，所以，应该开始做出一点样子。从强调“量的成长”，到“质的改变”，也让经济成长率较低。

中国大陆会怎麽着陆？如果经济成长率8％以上，那就是软着陆。

要说中国大陆硬着陆的话，就是在1999年第四季跟2009年第一季时，季成长率低到6.8％左右，是硬着陆。前者是受到亚洲金融风暴影响，後者是全球金融风暴。依这样的角度来看，硬着陆的可能性就比较低。因为这两次的硬着陆，都是受外在环境冲击。以现在的经济情况而言，目前，中国大陆内部的挑战，都在处理中。只要不受到外在环境很大的冲击，保持8％或8.5％之间的成长率，就算是软着陆了。

积极外交 还是韬光养晦？

邓小平曾说过，中国大陆外交政策是“韬光养晦”。但现在内部有很多不同的看法。

最近美国在提倡ＴＰＰ（跨太平洋经济夥伴协定）。虽然中国大陆也很关注这个动态，但还在观察。一方面，ＴＰＰ是非常高标准的贸易协定。另一方面，主导的美国总统欧巴马也未确定连任。目前保持静观其变，会等到美国总统大选之後，才会认真以对。

中、美之间的关系，是一个长期抗战。除了彼此之间互有要求，美国希望中国成为负责任的国际参与者，承担更多责任。但中国希望争取更多话语权。同时，双方也争夺未来在世界局势里的主导权。

美国对中国大陆最担心的有两点。一是资源的抢夺。例如，中国大陆在非洲实行殖民政策，拿取资源、又获得友谊。另外，中国大陆的集权制度，加上国家资本主义的发展模式，也让美国感到忧心。害怕有更多效仿者出现，让美国从战後主导推广的民主制度、加上资本主义的模式，受到挑战。