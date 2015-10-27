日本个股：美对冲基金Third Point收购日本Seven & I不到5%股份--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月27日 - 了解情况的消息人士表示，美国对冲基金Third Point已经收购日本零售商Seven & I控股 部分股份，并希望后者缩减百货业务规模以提高利润率。
消息人士称Third Point收购了Seven & I不到5%的股份。尚不清楚是何时收购的。
Third Point在日本已经投资于索尼 和发那科(Fanuc) ，并要求这些企业进行改革。
未能立即联系到Seven & I置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”