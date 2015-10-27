日本个股：美对冲基金Third Point收购日本Seven & I不到5%股份--消息

路透东京10月27日 - 了解情况的消息人士表示，美国对冲基金Third Point已经收购日本零售商Seven & I控股 部分股份，并希望后者缩减百货业务规模以提高利润率。

消息人士称Third Point收购了Seven & I不到5%的股份。尚不清楚是何时收购的。

Third Point在日本已经投资于索尼 和发那科(Fanuc) ，并要求这些企业进行改革。

未能立即联系到Seven & I置评。(完)