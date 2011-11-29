私募股权投资公司THL有意收购雅虎美国业务--消息

路透纽约11月28日电---熟悉内情的人士透露,美国私募股权投资公司Thomas H. Lee Partners(THL)有意收购雅虎(YHOO.O)的美国业务.与此不同,其他竞购者或者想收购雅虎少数股权,或者与该互联网巨头的亚洲夥伴联手参与竞购.

消息人士提到,THL冀望杠杆收购可能价值50-60亿美元的雅虎美国业务,并利用其经营尼尔森(Nielsen Co)、Clear Channel和Univision等媒体资产的经验,让日渐衰落的雅虎重振雄风.

消息人士并称,其他私募股权基金采取不同的策略,例如Silver LakeSILAK.UL,KKR(KKR.N)和德州太平洋集团(TPG)TPG.UL等同业料在周一出价收购雅虎的最多20%股份.

微软(Microsoft)(MSFT.O)正协助Silver Lake融资,用於对雅虎的可能投资.雅虎市值约190亿美元.

雅虎董事会定於周二开会,评估引入少数股权投资的可能性.

消息人士并称,黑石集团(百仕通)(BX.N),贝恩资本(Bain Capital)和Hellman & Friedman等其他投资机构,正商洽携手中国阿里巴巴集团和日本软银(9984.T)参与竞购.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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