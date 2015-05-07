《Thoburn专栏》俄罗斯借核合作扩大全球势力范围

（本文作者Hannah Thoburn是智库“外交政策倡议”欧亚专家，以下内容仅代表其个人观点。）

5月5日--俄罗斯向来热衷于利用国企行使国家力量。俄罗斯总统普京与白俄罗斯和乌克兰之间的天然气大战曾占据报章头条，有时候甚至让欧洲许多地区天然气供应中断。

莫斯科在其他能源相关领域的“钻营”则鲜为人知，不过随着俄罗斯在全球大量采购铀资源一事被披露，这种局面可能有所改变。

俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）已成功打入全球多个市场。要知道，是Rosatom，而非法国阿海珐（Areva）或美国西屋（Westinghouse），在十多个国家规划或建造29个核反应堆。与之形成鲜明对比的是，由法国政府持有多数股权的阿海珐自2007年后就没卖出过一座反应堆。

Rosatom取得的成功，很大程度上归功于俄罗斯政府的有力支持。大约10-15年前，俄罗斯当局明确表示，Rosatom使得俄罗斯多了一种与能源有关的、在全世界扩展长期政治影响力的途径。与油气项目不同，俄罗斯的核发展不必局限于邻国，甚至不局限于本地区，这确实能拓宽克里姆林宫的投资选项。

**全球足迹**

过去一年，有许多国家与俄罗斯及Rosatom签署了协议。最近的一项交易是与约旦，约旦同意由Rosatom在2022年前助其建成两座核反应堆。约旦是个内陆国家，能源匮乏。

在此交易前不到一个月，普京与匈牙利敲定了一项协议，由Rosatom在匈牙利Paks现有的核电站基础上新建两座反应堆。此宗交易遭欧盟对相关核燃料来源的严格审查，但目前看来交易将推进。

而就在与匈牙利交易的几天前，普京借访问埃及之机，与埃及总统塞西达成一项初步协议。基于该协议，俄方将在埃及北部城市亚历山大建设埃及首座核电站。

去年11月，俄罗斯与伊朗签署一项合同，在伊朗布什尔再建两座核反应堆。此前布什尔已有一个俄罗斯所建、已投入运行的核反应堆。根据协议，未来Rosatom还可能在伊朗另建四座反应堆，选址待定。

印度则与Rosatom有长期往来，印度一直竭力增加发电产能。2013年，印度古丹库兰核电站一座俄罗斯建造的反应堆上线。古丹库兰今年晚些时候将有又一反应堆投入运行。2014年12月普京访问印度时，两国政府确认双方将继续在核领域展开合作，未来数年内规划至少10座新反应堆。

芬兰北部，Rosatom已在一处展开初步工作，此处将有一新的核电站2024年上线。此外，Rosatom建设的土耳其首个核电站将于今年春季破土动工。

Rosatom还将目光投向拉美。2014年7月普京访问南美时，与阿根廷总统克里斯蒂娜签署了核能合作协议，双方2015年4月达成一致，同意由Rosatom在阿根廷的阿图查-3核电站建设一座反应堆。

2015年2月，Rosatom与巴西全国核能委员会达成协议，向后者供应常用于非军事核项目的钼-99。

**俄政府支持至关重要**

那么，俄罗斯以及Rosatom为何能在一次次招标中取得较西方核企业更大的成功？有四个关键因素：

首先是融资宽松。尽管国际社会制裁使得俄罗斯资金紧张，但政府仍愿意支持能带来长期利益的项目。这些项目的投资回报不止是财务上的。普京政府将这类项目视为国家战略的一部分，愿意大力补贴Rosatom，并向无力购买其核产品的穷国提供贷款。而补贴政策意味着Rosatom销售核反应堆的价格可以远低于竞争对手。

其次是Rosatom的“建设、持有和运营”机制。许多发展中国家想发展核能，作为相对便宜的替代能源，但却没有能力筹资建设反应堆。此外，有的国家不愿意、或是没能力在反应堆建成后运营。

而“建设、持有和运营”机制消除了这些障碍，相关责任落到了俄方，但对方国家也会因此受制于俄罗斯。基于颇具争议性的协议，俄罗斯与Rosatom提供核燃料、在核燃料消耗后进行处理，为工人与技师提供培训，提供设施维护、安装以及必要的升级服务。土耳其阿库尤的新核电站就是这样的例子。

第三个因素是，Rosatom所受政府监管相对宽松。与阿海珐、西屋以及日本东京电力相比，Rosatom在选择建设核电站的国家方面相对不受限制。而美国企业只能在与美国达成了核技术共享“123协议”的46个国家建设反应堆。而像越南和孟加拉这样的国家不在其列，美国企业在这些国家相当于失去了竞争的资格，Rosatom正好在这些国家大展拳脚。

另一个因素是交易附加的额外好处。有时候，与俄罗斯达成核协议只是更大一揽子交易的一部分。譬如，基于越南与俄罗斯的核合作，还允许越南向俄罗斯购买潜艇等军事设备。

基于以上原因，西方企业要与俄罗斯以及俄政府支持的Rosatom竞争，变得越来越困难。

以法国阿海珐为例，该公司面临严重财务困境，此外该公司最近被曝出其反应堆设计存在技术问题。

西屋则因美国国内不愿新建反应堆而被束缚手脚。外国买家通常希望在供应商总部看看他们决定购买的反应堆模型是如何运作的，但西屋压根没什么可展示的。日本核企业则因2011年福岛核灾而受到了负面影响。

Rosatom却得到了普京政府的全力支持，延伸其全球触角，这也扩大了俄罗斯的势力范围。欧洲和美国必须清醒认识到这点，遏制俄罗斯在能源领域的影响力。

美国与欧洲若无视这些挑战，迟早有一天不仅会严重损害西方企业，还会将国际社会影响力拱手让与俄罗斯。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。