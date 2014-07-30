汤森路透季度营收成长1% 受法务税务及会计部门带动

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透7月30日 - 汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周三公布季度营收成长1%，受法务税务及会计部门带动。
这家新闻资讯公司表示，第二季继续营运业务的营收为31.5亿美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师预估为31.3亿美元。
经特殊项目调整后的获利为4.15亿美元，每股获利0.51美元，上年同期分别为4.03亿美元及0.48美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。