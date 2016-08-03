汤森路透加入R3区块链联盟

路透纽约8月2日 - 汤森路透(TRI.TO)周二表示，公司加入了致力于如何在全球金融市场使用区块链技术的全球最大金融机构联盟。

区块链是数字货币比特币的核心技术，可在个人电脑网络上共享数据。该技术凭借在记录方面被认可的有用性和追踪各行各业的资产而风靡全球。

汤森路透将是首个加盟R3的大型数据和技术供应商。R3是个拥有逾55家银行和其他金融机构会员的联盟，总部位于纽约的金融科技公司R3去年组建了该联盟。

汤森路透是路透新闻(Reuters News)的母公司。

“有50家金融机构已是R3会员，他们全是我们的客户，”汤森路透的战略客户与解决方案董事总经理Mark Rodrigues说。

“我们强烈认同与客户的合作，尤其是客户引导的创新，”Rodrigues对路透新闻表示。

他指出，汤森路透尤其有兴趣在其交易融资业务和外汇清算结算业务中研究采用区块链技术。交易融资业务缺乏数据标准。

汤森路透运营着外汇交易平台FXall和匿名电子交易撮合系统汤森路透Matching。汤森路透所有平台的日均外汇交易量6月总计为3,940亿美元。

“现金与外汇互换和期货之间有联系，但目前非常不精确，”Rodrigues说，“如果我们有数据标准和分布式分类账(distributed ledgers)，就能消除目前这个过程中所使用的大量资本储备和风险资本。”

他还补充说，汤森路透的区块链工程不会只限于金融领域。公司也考虑在法务和税务业务中应用区块链技术。

汤森路透的区块链项目已进行了一年多，公司在伦敦和纽约都有区块链实验室。(完)