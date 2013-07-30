汤森路透第二季营收上升 全年财测维持不变

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透7月30日 - 汤森路透(TRI.N) (TRI.TO)周二公布第二季未经汇率因素调整的持续经营业务营收增加2%至31亿美元，公司并维持全年财测。
经调整第二季获利为5.69亿美元，合每股盈余(EPS)为0.48美元，较上年同期持平。
该公司表示，预计2013年营收增幅位于单位数百分比低端，基础营业利润率介于16.5-17.5%。
“我们的整体业务继续取得连续的实质性改善，预计公司下半年表现将优于上半年。”公司执行长James Smith在声明中称。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。