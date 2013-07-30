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国际财经 | 2013年 7月 31日 星期三 07:25 BJT

汤森路透第二季营收上升 全年财测维持不变

路透7月30日 - 汤森路透(TRI.N) (TRI.TO)周二公布第二季未经汇率因素调整的持续经营业务营收增加2%至31亿美元，公司并维持全年财测。

经调整第二季获利为5.69亿美元，合每股盈余(EPS)为0.48美元，较上年同期持平。

该公司表示，预计2013年营收增幅位于单位数百分比低端，基础营业利润率介于16.5-17.5%。

“我们的整体业务继续取得连续的实质性改善，预计公司下半年表现将优于上半年。”公司执行长James Smith在声明中称。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

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