汤森路透收购Tradeweb旗下外汇期权业务

路透伦敦7月2日 - 汤森路透(TRI.TO)周二表示，公司已同意收购Tradeweb Markets旗下外汇期权业务。交易金额未披露。

汤森路透称，此举将提升公司在外汇衍生品业务领域的地位。

Tradeweb Markets的外汇期权客户将被转移至FXall平台。Tradeweb Markets在全球固定收益交易市场中占据主导地位。

FXall是汤森路透去年收购的一个电子外汇交易平台，服务于买方客户，比如养老基金和大型保险企业。

汤森路透在一份声明中称，“此举进一步增强了汤森路透满足买方以及银行间趸售外汇期权领域需求的能力。”(完)

(编译 侯向明; 审校 田建华)

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