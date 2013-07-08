加拿大个股：汤森路透称将暂停向部分客户提前发送汤森路透/密西根大学消费者信心数据

路透7月8日 - 新闻与资讯提供商汤森路透 表示，应纽约州总检察长要求，公司将暂停向少数客户提前发送汤森路透/密西根大学消费者信心指数。

汤森路透与密西根大学签有协议，有部分客户可比其他客户早两秒收到该数据。

但这种安排受到了纽约州总检察长Eric Schneiderman办公室的调查，汤森路透周日在一份声明中称。

汤森路透未披露客户为该数据支付的金额，也未说明其向密西根大学支付的金额。

“汤森路透坚定地认为，新闻与资讯企业可通过用户付费的服务，来向其提供非政府数据和独家消息。”该公司新闻发言人Lemuel Brewster表示，“一种普遍的理解是，新闻与资讯企业在独家消息和差异化内容上相互竞争，帮助客户作出更明智的交易和投资决策。”