汤森路透换帅 执行长葛洛瑟将卸任

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透纽约12月1日电---新闻与资讯企业汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)称，该公司首席执行官葛洛瑟（Tom Glocer）将於明年1月1日卸任，现任首席运营官史密斯（James Smith）将接任。
过去六个月，汤森路透进行了一系列的结构变化和管理层调整，应对市场部门表现欠佳的问题。
史密斯之前主管专业部门，该部门销售法律、税务和会计相关产品，在金融危机中其表现优於市场部门。
葛洛瑟在声明中称："到今年底，由我主导的组织战略及预算工作将完成，而我在夏季启动的过渡计划目标亦将实现。"
汤森路透股价在过去半年累计挫跌30%，因其银行及金融客户大幅裁员并削减成本。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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