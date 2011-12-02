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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 2日 星期五 08:46 BJT

汤森路透换帅 执行长葛洛瑟将卸任

新闻与资讯企业汤森路透称，该公司首席执行官葛洛瑟将於明年1月1日卸任，现任首席运营官史密斯将接任。史密斯之前主管专业部门，该部门销售法律、税务和会计相关产品，在金融危机中其表现优於市场部门。 过去六个月汤森路透进行一系列结构和管理层调整，应对市场部门表现欠佳。路透

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