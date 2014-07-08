（新闻稿）汤森路透预测2025年十大创新

2014年7月7日，中国 – 全球领先的专业信息提供商汤森路透旗下的知识产权与科技事业部近日发布了一份题为《2025年世界十大创新预测》的新报告。该报告通过分析全球专利数据和科学文献，预测了2025年的科技发展趋势。

在这项研究中，研究人员用汤森路透的Web of ScienceTM平台对引文排名进行分析，划定了10大新兴科研前沿。随后，他们分析了德温特世界专利索引（Derwent World Patents Index?）中的全球专利数据，找到从2012年迄今发明数量最多的10大专利领域。最后，研究人员对这10个最受商业和科研领域关注的技术进行评估，确定了将会推动未来科技重大突破的创新热点。

以下是该研究中对2025年创新预测的部分内容：

太阳能将成为地球上的主要能源：根据最近两年的高被引科研论文统计，在光伏技术、化学键合及光催化剂使用等领域所取得的进步，正使太阳能的收集和转换从环保的新事物变为可服务于普通大众的现实科技。

量子传输的测试将广泛开展：用于大型强子对撞机所产生的希格斯玻色子测量技术具有突破性进展，有望于2025年实现量子传输的测试。目前，该领域的研究呈现出了爆炸性增长，仅2012年一年的研究引用就超过400次。在有关希格斯玻色子的最新专利申请中提到：“一个物体以光速加速，而且速度可以增至光速的平方”。

任何地方的任何事物都将数字化：从最小的个人物品到最大的大陆，任何地方的任何事物都将因为半导体、石墨烯-碳纳米管电容器、基于非基站架构的天线网络和5G技术的进步而实现数字化的连接。

I型糖尿病将可预防：核糖核酸引导（RNA引导）工程的进步将发展到有可能创造出人类基因组工程通用平台，该平台为修饰致病基因并防止某些代谢疾病的发生奠定了基础。目前，该领域已在科学文献研究中成为前沿，且引领着基因工程的各类专利发展。

出生时进行DNA测绘将成为常规检测：人类基因组分析仍然是最热门的科研领域之一，其中一篇新近的论文被引用了超过1,000次。随着纳米技术的进步以及大数据技术的进一步普及，开展体内测量并进行精确的细胞层面筛查以帮助诊断已经成为可能。

其他预测包括：癌症治疗的毒副作用将变得非常小；衍生的纤维素包装将取代基于石油的包装；电动空中运输工具将问世；粮食短缺和粮食价格波动的时代将一去不复返；以及痴呆症将减少。

汤森路透知识产权与科技事业部总裁Basil Moftah表示：“尽管没有可预见未来的水晶球，但我们却有个仅次于水晶球的工具：科学文献引文数据及专利数据。通过对这些数据进行综合分析，我们可以打开一个精彩纷呈的窗口，洞悉那些将会改变人类未来生活的创新。通过分析当前研发活动和商业渠道，我们看到了一些将在未来十年出现的最激动人心的进展。”

完整的《2025年世界十大创新预测》报告提供了每个技术领域的科研引文及专利申请度量指标的简介，以及定义这些新兴技术重要发展趋势的评注。该报告使用了汤森路透的Web of ScienceTM科研平台、InCites?研究分析平台、Derwent World Patents Index? 和Thomson Innovation科技创新解决方案平台进行数据整理汇编。

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