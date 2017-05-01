汤森路透第一季获利和营收均优于预期 并确认全年财测

路透4月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周五公布第一季获利和营收高于预期，并确认全年财测，因其看到各业务领域业绩均出现改善。

占汤森路透逾一半营收的金融与风险部门(F&R)，其销售超过客户取消服务的速度，这是衡量未来成长的一项主要指标，受惠于欧洲、中东、非洲和亚洲销售增长提振。

“总体来说，如果关注一下金融市场情况，就会发现，今年比去年同期更加乐观了，”汤森路透总裁兼执行长Jim Smith周五在专访中表示。

“当人们为未来情况的具体细节仍然坐立不安时，我认为改变的机会可能带来了良好的环境，人们因此而深受鼓舞。”

Smith称，汤森路透第一季业绩优于华尔街预估，是该公司数年来计划简化业务，主要注重于自体成长的结果。

“基于第一季的情况，我们认为这些趋势将在今年全年持续下去，”Smith称。

汤森路透股价在纽约市场收升3.7%，在多伦多证交所涨2.37%。

Huber Research Partners总经理Doug Arthur表示，尽管业绩表现不错，但汤森路透是否能在压低成本之外继续成长，仍有待观察。

汤森路透第一季净利为3.14亿美元，或每股盈余0.41美元，高于上年同期的2.72亿美元或每股0.34美元。

经特别项目调整的获利为每股0.63美元，比汤森路透I/B/E/S调查分析师预估高0.1美元。

营收同比增至28.2亿美元，亦超过预估。

该公司再次确认对全年营收小幅增长的预估。

其最大的部门Financial & Risk营收增长1%至15亿美元。该部门向金融服务公司提供新闻和分析数据。

汤森路透获利图表： tmsnrt.rs/1SnVc3I

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