（更正）汤森路透第三季EPS为0.48美元 超过华尔街预期

OPEC秘书长称伊拉克已承诺将完全遵守减产协议
路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。
(更正：译文第一段应为“资讯终端新销售量超过取消订阅的数量”)
路透10月29日 - 汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周二公布，金融市场及风险管理部门的资讯终端新销售量超过取消数量，为2011年来首次。
第三季未经汇率因素调整的持续经营业务营收增加2%至30.7亿美元，因税收与会计以及法律业务表现强劲。
经调整第三季每股盈余(EPS)为0.48美元，比华尔街预期高出0.04美元。
该公司表示，还计划计提3.5亿美元费用，以加快实施节约成本策略，主要是在金融市场及风险管理部门。
执行长Jim Smith在一份声明中表示，迄今为止，公司已经售出逾10万个Eikon终端。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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