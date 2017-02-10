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国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 08:34 BJT

汤森路透第四季净利增加 反映业务出售利得

路透纽约2月9日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周四公布，第四季净利增加，反映了一项业务出售利得。该公司并表示，预期今年营收增幅为个位数低端。

汤森路透公布稀释后净利为22.4亿美元，每股盈余3.03美元，上年同期分别为4.17亿美元和0.53美元。

扣除停止运营业务的支出和获利后，汤森路透每股盈余0.60美元。

目前还不清楚这数字可否与分析师预估的0.58美元直接做比较。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

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