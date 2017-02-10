汤森路透季度获利优于预估 但客户需求现隐忧（更新版）

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
(新增细节、分析师看法与收盘价)
路透纽约2月9日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周四公布季度获利高于预期，但营收逊于预估，且一项衡量金融客户未来需求的指标将近三年来首度下滑，令投资者产生疑虑。
汤森路透内部最大的金融与风险部门(F&R)，11个季度以来首次出现客户取消服务速度超过销售，公司股价因此下挫。
F&R营收成长1%至15亿美元。F&R部门负责为银行业、投资业与其他专业客户提供新闻与分析，占公司半数营收。
但该部门“净销售”历经10季增长后首度出现下滑，美银美林、加拿大皇家银行与麦格理证券等的分析师认为值得关注。
“当季净销售下滑，可能导致了股价下跌，”Huber Research Partners, LLC董事总经理Doug Arthur表示。
汤森路透执行长Jim Smith在与分析师的电话会议中表示，F&R部门的客户需求并未出现重大变化。
“在这种低成长的环境中，任何季度，只要一两张合约就能决定我们的业绩表现高于或低于预估，”他表示，“其实没有重大的变化。”
汤森路透公布稀释后季度净利为22.4亿美元，每股盈余3.03美元，上年同期分别为4.17亿美元和0.53美元。
扣除停止运营业务的支出和获利后，汤森路透每股盈余0.60美元，根据汤森路透I/B/E/S，这比分析师平均预估高出0.02美元。
汤森路透股票在纽约收挫3.22%，报43.24美元。在多伦多上市的公司股票跌幅与之相近。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”