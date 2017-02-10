汤森路透季度获利优于预估 但客户需求现隐忧（更新版）

(新增细节、分析师看法与收盘价)

路透纽约2月9日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)周四公布季度获利高于预期，但营收逊于预估，且一项衡量金融客户未来需求的指标将近三年来首度下滑，令投资者产生疑虑。

汤森路透内部最大的金融与风险部门(F&R)，11个季度以来首次出现客户取消服务速度超过销售，公司股价因此下挫。

F&R营收成长1%至15亿美元。F&R部门负责为银行业、投资业与其他专业客户提供新闻与分析，占公司半数营收。

但该部门“净销售”历经10季增长后首度出现下滑，美银美林、加拿大皇家银行与麦格理证券等的分析师认为值得关注。

“当季净销售下滑，可能导致了股价下跌，”Huber Research Partners, LLC董事总经理Doug Arthur表示。

汤森路透执行长Jim Smith在与分析师的电话会议中表示，F&R部门的客户需求并未出现重大变化。

“在这种低成长的环境中，任何季度，只要一两张合约就能决定我们的业绩表现高于或低于预估，”他表示，“其实没有重大的变化。”

汤森路透公布稀释后季度净利为22.4亿美元，每股盈余3.03美元，上年同期分别为4.17亿美元和0.53美元。

扣除停止运营业务的支出和获利后，汤森路透每股盈余0.60美元，根据汤森路透I/B/E/S，这比分析师平均预估高出0.02美元。

汤森路透股票在纽约收挫3.22%，报43.24美元。在多伦多上市的公司股票跌幅与之相近。(完)