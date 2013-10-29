加股业绩：汤森路透第三季EPS为0.48美元，超过华尔街预期

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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路透10月29日 - 汤森路透 周二公布，金融市场及风险管理部门净营收转为正值，为2011年来首次。
第三季未经汇率因素调整的持续经营业务营收增加2%至30.7亿美元，因税收与会计以及法律业务表现强劲。
经调整第三季每股盈余(EPS)为0.48美元，比华尔街预期高出0.04美元。
该公司表示，还计划计提3.5亿美元费用，以加快实施节约成本策略，主要是在金融市场及风险管理部门。
执行长Jim Smith在一份声明中表示，迄今为止，公司已经售出逾10万个Eikon终端。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
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