加股业绩：汤森路透第三季EPS为0.48美元，超过华尔街预期

路透10月29日 - 汤森路透 周二公布，金融市场及风险管理部门净营收转为正值，为2011年来首次。

第三季未经汇率因素调整的持续经营业务营收增加2%至30.7亿美元，因税收与会计以及法律业务表现强劲。

经调整第三季每股盈余(EPS)为0.48美元，比华尔街预期高出0.04美元。

该公司表示，还计划计提3.5亿美元费用，以加快实施节约成本策略，主要是在金融市场及风险管理部门。