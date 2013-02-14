加股业绩: 汤森路透今年营收及获利前景令人失望,股价受挫

路透纽约2月13日 - 全球新闻及讯息提供商汤森路透 股价因2013年营收与获利预估因素而下跌超过2%,尽管执行长James Smith称其改造计画正取得进展.

汤森路透周三公布季度获利增幅优于预期,大多要归功于将持续全年的削减成本计画.Smith称2013年金融及风险部门(Financial & Risk)将裁员2,500人,或相当于其全球整体员工的4%.本季计画中已安排了1亿美元做为员工离职金的支出.

该公司预估2013年营收将以较低的个位数成长.许多分析师也预见如此的前景,认为成长率仅有2%.

2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)率预估将在26%-27%之间,低于2012年的27.4%.

Sanford Bernstein & Co分析师Claudio Aspesi说,"看来这又将是整体成长疲弱的一年."

Smith说,由于产品改善且欧洲市场恢复稳定,他预计营收将会出现反弹."我们今日见到的成功,要到明年才会显现出来."

他称预计金融及风险部门净营收将在今年下半年转亏为盈.这是衡量其未来表现的重要指标,因为订阅营收通常落后销售12个月.

金融及风险部门占汤森路透整体营收的54%,近来因旗舰产品Eikon进展不顺而面临困境.金融危机后银行业削减成本,更添其困难,特别是在欧洲.

汤森路透称第四季经常性业务营收在汇率调整前为增加2%至33.6亿美元.大致符合预期.目前尚无法立即得知成本改变是否为同样的基础.

经调整后的获利增加至4.97亿美元,或每股60美分.优于汤森路透I/B/E/S平均预估的每股55美分.上年同期获利为4.45亿美元,或每股54美分.

汤森路透股价在纽约及加拿大股市收低2.25%,分别报29.96美元和30.02加元.(完)