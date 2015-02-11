加股业绩：汤森路透第四季营收32亿美元，分析师预期为32.7亿

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透2月11日 - 汤森路透 周三公布全年和第四季业绩：
* 第四季经调整的每股盈余为0.43美元，上年同期为0.21美元
* 第四季持续经营业务的营收为32.1亿美元，上年同期为为32.7亿美元
* 第四季金融与风险业务的营收为16亿美元，下降1%
* 第四季法律业务的营收为8.72亿美元，增长2%
* 第四季税务和会计业务的营收为3.97亿美元，增长10%
* 扣除费用，2014年全年和第四季经调整的每股盈余分别为2.00美元和0.53美元
* 第四季知识产品和科技业务的营收为2.69亿美元，下降1%
* 预计2015年将取得自体营收增长
* 2015年经调整的EBITDA利润率将介于27.5-28.5%之间
* 2015年自由现金流介于15.5-17.5亿美元之间
* 汇率对经调整的全年和第四季每股盈余有0.02美元的负面影响
* 董事会批准将年度派息增加0.02美元至每股1.34美元
* 在汇率波动加剧的背景下，2015年汇率对业绩的影响料高于以往
* 分析师预计汤森路透第四季每股盈余为0.47美元，营收为32.7亿美元
* 分析师预计2015财年汤森路透营收为127.8亿美元 (完)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。