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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 20:32 BJT

加股业绩：汤森路透第四季营收32亿美元，分析师预期为32.7亿

路透2月11日 - 汤森路透 周三公布全年和第四季业绩：

* 第四季经调整的每股盈余为0.43美元，上年同期为0.21美元

* 第四季持续经营业务的营收为32.1亿美元，上年同期为为32.7亿美元

* 第四季金融与风险业务的营收为16亿美元，下降1%

* 第四季法律业务的营收为8.72亿美元，增长2%

* 第四季税务和会计业务的营收为3.97亿美元，增长10%

* 扣除费用，2014年全年和第四季经调整的每股盈余分别为2.00美元和0.53美元

* 第四季知识产品和科技业务的营收为2.69亿美元，下降1%

* 预计2015年将取得自体营收增长

* 2015年经调整的EBITDA利润率将介于27.5-28.5%之间

* 2015年自由现金流介于15.5-17.5亿美元之间

* 汇率对经调整的全年和第四季每股盈余有0.02美元的负面影响

* 董事会批准将年度派息增加0.02美元至每股1.34美元

* 在汇率波动加剧的背景下，2015年汇率对业绩的影响料高于以往

* 分析师预计汤森路透第四季每股盈余为0.47美元，营收为32.7亿美元

* 分析师预计2015财年汤森路透营收为127.8亿美元 (完)
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