三峡集团将收购葡萄牙EDP的21%股权

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透里斯本12月22日电---中国长江三峡集团公司在葡萄牙公用事业公司EDP(EDP.LS)股权竞购战中胜出,将支付27亿欧元(35亿美元)收购後者21%的股权.这项私有化计划对於负债沉重的葡萄牙出售国有资产而言至关重要.
交易还包括中方在葡萄牙更广泛经济领域中进行投资.这次交易对葡萄牙而言可谓雪中送炭,由於融资成本飙升,该国不得不向欧盟和国际货币基金组织(IMF)寻求780亿欧元纾困资金.
葡萄牙政府控股公司Parpublica周四表示,长江三峡集团公司的报价较EDP股价高53%.EDP是葡萄牙最大的公司.
经过激烈竞争,三峡集团击败德国的E.ON(EONGn.DE)和巴西国有电力控股公司Eletrobras(ELET6.SA).三峡集团已经承诺加大对EDP的资金支持,使其能够偿还债务并推动可再生能源项目的扩张计划.
葡萄牙财政部官员Maria Luis Albuquerque说,计入中国银行业者的融资後,对EDP及葡萄牙经济的总投资额可达80亿欧元.
"这项承诺是对葡萄牙经济及其国内最大企业的信任投票,"Albuquerque在国会决定胜出者之後对记者说.
Albuquerque说,这项出价中还包括,长江三峡集团将促进对葡萄牙经济的融资,例如"对银行和其他企业的融资额度".
**中方资金为强大资金需求解渴**
中国即将带来的融资肯定会受到欢迎,特别是葡萄牙银行正亟需资金,以便提高资本比率,从而符合欧洲新的资本充足率规定.
三峡集团一位官员曾说,葡国最大上市银行Millennium bcp(BCP.LS)可能将是获得资金的银行之一.
EDP表示,透过此项股权收购案,EDP与三峡集团将藉由策略性合作,"共同努力成为全球可再生能源的领导者."
到2015年,三峡集团将以20亿欧元投资EDP可再生能源项目并取得少数股权,且EDP已获得一家中方银行承诺提供融资20亿欧元,贷款期限最长达20年.
EDP说,这将使该公司直至2015年中期的资金需求都得到满足,这项结盟可从2012年起提高每股盈余(EPS).
EDP股价收高3.74%,报每股2.33欧元,表现优於里斯本PSI20指数.PSI20,该指数上涨1%.(完)
--编译 王兴亚/李婷仪;审校 郑茵
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。