三峡集团将收购葡萄牙EDP的21%股权

路透里斯本12月22日电---中国长江三峡集团公司在葡萄牙公用事业公司EDP(EDP.LS)股权竞购战中胜出,将支付27亿欧元(35亿美元)收购後者21%的股权.这项私有化计划对於负债沉重的葡萄牙出售国有资产而言至关重要.

交易还包括中方在葡萄牙更广泛经济领域中进行投资.这次交易对葡萄牙而言可谓雪中送炭,由於融资成本飙升,该国不得不向欧盟和国际货币基金组织(IMF)寻求780亿欧元纾困资金.

葡萄牙政府控股公司Parpublica周四表示,长江三峡集团公司的报价较EDP股价高53%.EDP是葡萄牙最大的公司.

经过激烈竞争,三峡集团击败德国的E.ON(EONGn.DE)和巴西国有电力控股公司Eletrobras(ELET6.SA).三峡集团已经承诺加大对EDP的资金支持,使其能够偿还债务并推动可再生能源项目的扩张计划.

葡萄牙财政部官员Maria Luis Albuquerque说,计入中国银行业者的融资後,对EDP及葡萄牙经济的总投资额可达80亿欧元.

"这项承诺是对葡萄牙经济及其国内最大企业的信任投票,"Albuquerque在国会决定胜出者之後对记者说.

Albuquerque说,这项出价中还包括,长江三峡集团将促进对葡萄牙经济的融资,例如"对银行和其他企业的融资额度".

**中方资金为强大资金需求解渴**

中国即将带来的融资肯定会受到欢迎,特别是葡萄牙银行正亟需资金,以便提高资本比率,从而符合欧洲新的资本充足率规定.

三峡集团一位官员曾说,葡国最大上市银行Millennium bcp(BCP.LS)可能将是获得资金的银行之一.

EDP表示,透过此项股权收购案,EDP与三峡集团将藉由策略性合作,"共同努力成为全球可再生能源的领导者."

到2015年,三峡集团将以20亿欧元投资EDP可再生能源项目并取得少数股权,且EDP已获得一家中方银行承诺提供融资20亿欧元,贷款期限最长达20年.

EDP说,这将使该公司直至2015年中期的资金需求都得到满足,这项结盟可从2012年起提高每股盈余(EPS).

EDP股价收高3.74%,报每股2.33欧元,表现优於里斯本PSI20指数.PSI20,该指数上涨1%.(完)

--编译 王兴亚/李婷仪;审校 郑茵

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