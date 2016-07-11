版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 11日 星期一 13:25 BJT

企业结盟：蒂森克虏伯称，正与塔塔钢铁商讨合并欧洲钢铁业务

她表示，是否、何时以及与什么公司一道采取下步举措，现在都还不确定。只有可以取得迈向整合的决定性进展时，才能做出更具体的声明。

塔塔钢铁周五发布声明称，谈判还处于初步阶段，可能包括组建合资公司，整合欧洲业务是其3月启动的计划的补充。塔塔钢铁3月计划出售其主要的英国钢铁生产业务。

塔塔钢铁表示，英国公投决定退出欧盟，以及英国政府就英国钢铁公司(British Steel)养老金项目的讨论结果，促使该公司重新考虑出售事宜。

“因此，塔塔钢铁与包括蒂森克虏伯在内的钢铁行业战略伙伴开始协商，”塔塔钢铁称。

但蒂森克虏伯过去曾表示，不会花费现金进行并购。(完)

(编译 汪红英/杜明霞；审校 龚芳/王兴亚)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐