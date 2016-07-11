企业结盟：蒂森克虏伯称，正与塔塔钢铁商讨合并欧洲钢铁业务

她表示，是否、何时以及与什么公司一道采取下步举措，现在都还不确定。只有可以取得迈向整合的决定性进展时，才能做出更具体的声明。

塔塔钢铁周五发布声明称，谈判还处于初步阶段，可能包括组建合资公司，整合欧洲业务是其3月启动的计划的补充。塔塔钢铁3月计划出售其主要的英国钢铁生产业务。