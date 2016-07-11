企业结盟：蒂森克虏伯称，正与塔塔钢铁商讨合并欧洲钢铁业务

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
她表示，是否、何时以及与什么公司一道采取下步举措，现在都还不确定。只有可以取得迈向整合的决定性进展时，才能做出更具体的声明。
塔塔钢铁周五发布声明称，谈判还处于初步阶段，可能包括组建合资公司，整合欧洲业务是其3月启动的计划的补充。塔塔钢铁3月计划出售其主要的英国钢铁生产业务。
塔塔钢铁表示，英国公投决定退出欧盟，以及英国政府就英国钢铁公司(British Steel)养老金项目的讨论结果，促使该公司重新考虑出售事宜。
“因此，塔塔钢铁与包括蒂森克虏伯在内的钢铁行业战略伙伴开始协商，”塔塔钢铁称。
但蒂森克虏伯过去曾表示，不会花费现金进行并购。(完)
(编译 汪红英/杜明霞；审校 龚芳/王兴亚)
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