市场热谈：半导体市场今年并购繁忙 德仪也希望做成一笔大买卖

路透纽约6月19日 - 专注半导体行业的银行家以及分析师表示，德州仪器(德仪，TI)(TXN.O)可能正在加紧行动，力争完成一笔大型交易。今年已经成为半导体产业并购历史上创纪录的一年。

德仪的市值高达560亿美元，迄今为止在并购市场一直无所作为，而今年稍早，英特尔(Intel Corp)(INTC.O)、安华高科技(Avago Technologies)(AVGO.O)以及恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV)(NXPI.O)等同业已纷纷敲定价值数百亿美元的收购交易。

据知情人士透露，德仪也一直在寻找大规模并购机会，该公司在去年底曾洽谈收购Maxim Integrated Products(MXIM.O)，但谈判后来终止，因Maxim决定不寻求出售。Maxim的市值约有100亿美元。

该消息人士还称，德仪也曾考虑收购飞思卡尔半导体(Freescale)FSL.N，但这家公司后来在3月同意由恩智浦以118亿美元购入。

德仪发言人表示，公司一向不对市场传闻、猜测或竞争对手的活动置评。Maxim拒绝置评，飞思卡尔没有回应置评请求。

FBR Capital Markets分析师Christopher Rolland表示，如果德仪执行长坦普尔顿再不迅速采取行动，很可能就无法找到有较高价值的目标了。他说，趁着成长最快的竞争对手之一恩智浦等待与飞思卡尔之间的合并交易获批而无暇他顾，德仪应在年底之前行动起来。

“如果我是德仪，我就会想想恩智浦的下一个目标会是谁，自己是不是应该先下手为强，”Rolland说。

根据这些知情人士，德仪并购兴趣背后的推动因素是提升利润，以及扩大在模拟芯片(晶片)细分市场上的份额。模拟芯片可处理声音、光线和温度等信号，把它们转换成数字信号，是智能手机和互联网接入设备的核心组件。

诚然，德仪不是唯一希望进行大规模并购的大型半导体企业。一些人称，市值高达1,100亿美元的同业高通(QCOM.O)可能寻求进行大规模收购，以充实其数据中心和云计算业务，因其手机客户认为市场已成熟。高通对此未予置评。

正确的交易可能将透过提高德仪在九个国家的21个加工厂的设备利用率，来提高该公司的营业利润率和获利。分析师称，这一目标可以透过未来数年提高收购目标的产量来达到。

分析师称，在Maxim之外，德仪可能将关注Analog Devices(ADI.O)、Linear Technology(LLTC.O)、 微芯科技公司(MCHP.O)、Intersil(ISIL.O)和AtmelATML.O。

微控器是小型电脑处理器，用于多种电子产品之上。德仪也有自身的微控器业务。

**模拟芯片**

今年迄今半导体行业的交易规模已达到797亿美元，已超过除2000年以外的任一年的全年交易规模；2000年时半导体行业并购规模高达1,155亿美元。

德仪重心放在模拟芯片及嵌入式芯片，这类芯片运用广泛，从汽车到电视等各种产品皆有，占德仪营收的一大部分。

去年秋天，德仪财务长Kevin March在一次分析师电话会议上表示，德仪倾向收购的对象是将产品销往工业及汽车市场的模拟芯片厂商、或是提供属于非定制硅元件的模拟组件的厂商。

但一些分析师指出，德仪非常重视价格。Wedbush证券的分析师Betsy Van Hees表示，德仪四年来没有任何大型并购案，而是专注于模拟及微控制器业务的核心实力，取得了良好表现。

2011年以65亿美元收购国家半导体(National Semiconductor)，是德仪最近一次的大型并购案，但一些分析师认为德仪买贵了。从那之后，德仪不信任并购策略的形象日益鲜明，宁愿用公司自己的现金流来回购股票及支付股息。

“毫无疑问，德仪每次都有机会最先下手，但对于资本投资的回报预期，德仪有一套非常严谨的策略。如果不符合条件，他们就不会买，”Van Hees称。(完)

(编译 郑茵/王颖/于春红/蔡美珍；审校 张荻/王兴亚)

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