原吉林省副省长田学仁一审被判无期徒刑

路透北京11月1日 - 北京市第一中级人民法院周五认定吉林省原副省长、吉林银行原党委书记田学仁犯受贿罪，判处无期徒刑。

官方媒体报道称，田学仁去年7月被开除党籍，上个月在北京受审，被指控收受贿赂1,900多万元。

“田学仁身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，以及利用本人职权、地位形成的便利条件……非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪，”北京市第一中级人民法院在其微博上称。

法院称，1995年至2011年间，田学仁为他人在获取贷款、承揽业务、晋升职务等事项上谋取利益。

法院还指出，田学仁归案后主动交代有关部门尚不掌握的大部分受贿事实，认罪态度较好。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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