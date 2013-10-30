北京警方将周一车撞天安门金水桥事件定性为恐怖袭击--新华

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透北京10月30日 -中国北京警方初步认定10.28车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划,有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。目前，五名在逃涉案人员已全部抓获。
新华社周三报道称，北京警方查明肇事车辆为一悬挂新疆牌照吉普车，警方在车内发现汽油及盛汽油装置、两把砍刀、铁棍，车上还发现印有极端宗教内容的旗帜。
北京警方查明，28日午间，乌斯曼.艾山，与其母及其妻三人驾乘吉普车闯入长安街便道，沿途快速行驶故意冲撞游人群众，造成2人死亡，40人受伤。嫌疑人驾车撞向金水桥护栏，点燃车内汽油致车辆起火燃烧，车内三人当场死亡。
报道称，北京警方已先后将玉江山.吾许尔等5名同伙抓获。目前，警方已经在嫌疑人暂住地发现“圣战”旗帜、长刀等物品，案件仍在进一步审查中。（完）
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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