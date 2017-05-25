天合化工称被香港证监会勒令停牌 就解决关注事项寻求法律意见

路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工(1619.HK)周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。

据公告，天合化工董事会接获证监会通知，指证监会已根据《证券及期货规则》第8(1)条行使其权力，指令香港联交所自今天上午九时起暂停天合化工股份之买卖。

天合化工表示，“本公司正就其权利以及日后如何处理及解决证监会关注的事项及恢复股份的买卖寻求进一步法律意见。”

这家总部位于辽宁省锦州市的润滑油添加剂生产商，于2014年9月即香港IPO上市不足三个月，遭到沽空机构Anonymous Analytics（匿名分析）“狙击”，指经尽职审查、实地研究及分析后，认为天合账目造假，盈利及收入均被夸大。

该公司于2015年3月26日申请停牌，因延迟刊发2014年全年业绩，其核数师德勤•关黄陈方会计师行指此前的沽空事件令其风险系数上升，因此加强了审计程序，审计工作尚未完成及有若干审计问题有待进一步查明。同年9月，天合化工宣布德勤辞任，并改聘中汇安达会计师事务所有限公司。

就造成该延迟审核事项，天合化工此前聘用致同会计师事务所进行法证调查。根据2016年10月公布的调查结果显示，没有发现惠发天合之在建工程账、应付增值税账、一主要银行之银行账及重要客户销售账与搜证结果存有任何重大差异，亦没有发现证据显示集团任何管理层涉及任何会计舞弊或其他违规行为。

今年3月，天合化工表示，中汇安达正就2014-16年度的核数师报告以半年度审阅报告定稿，同时仍在等待联交所同意刊发尚未公布的财务业绩，并尽快达成复牌条件。然而不到两星期，有一电视媒体指称“部分企业更被揭发财务造假，包括在香港上市、被证监会勒令停牌的天合化工”，公司方面指有关报导错误且具误导性。（完）

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