天弘基金受托管理中国国内首个消费养老金合格计划

路透上海6月29日 - 中国最大基金管理公司--天弘基金周日与中国老龄事业发展基金会、上海德浓科技等签约，共同推出国内第一个消费养老金合格计划，天弘基金将成为该计划的受托咨询人和投资管理人，工商银行(601398.SS)(1398.HK)为该计划的帐户管理人。

目前国内养老模式为三大支柱，即政府基本保障金、企业年金和商业保险，消费养老是一个创新模式，是指消费者在平时的消费过程中，将商家给予的让利或积分将转换成养老金，并交由专业投资机构管理，消费者可在60岁之后领取。民政部旗下的老龄基金会作为该计划的管理人，上海德浓科技则开发和运营移动APP平台，负责商家积分转换等。

天弘基金管理公司副总经理张磊表示，消费养老金合格计划通过互联网技术，将碎片化的消费积分、返利转换为养老金，在不挤压个人当期消费的同时，开辟了新的养老金来源。

他指出，对于天弘而言，该计划将作为一个专户计划来运营，比照其管理企业年金的投资策略，权益类和固定收益类资产配比大致为3:7。

与其他专户不同的是，天弘还将利用其管理余额宝产品的经验，将其云计算等IT和运营能力，协助这个未来有望达数千万个消费养老金客户的资金管理。

天弘基金和阿里巴巴的支付宝合作推出闲钱理财的余额宝产品，一季度末规模达7,117.24亿元人民币，客户数约5,000万户。今年2月，阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服控股天弘基金的法律手续完成，天弘基金成为阿里系的新成员。（完）

(发稿 林琦；审校 杨淑祯)

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