天弘基金受托管理中国国内首个消费养老金合格计划

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月29日 - 中国最大基金管理公司--天弘基金周日与中国老龄事业发展基金会、上海德浓科技等签约，共同推出国内第一个消费养老金合格计划，天弘基金将成为该计划的受托咨询人和投资管理人，工商银行(601398.SS)(1398.HK)为该计划的帐户管理人。
目前国内养老模式为三大支柱，即政府基本保障金、企业年金和商业保险，消费养老是一个创新模式，是指消费者在平时的消费过程中，将商家给予的让利或积分将转换成养老金，并交由专业投资机构管理，消费者可在60岁之后领取。民政部旗下的老龄基金会作为该计划的管理人，上海德浓科技则开发和运营移动APP平台，负责商家积分转换等。
天弘基金管理公司副总经理张磊表示，消费养老金合格计划通过互联网技术，将碎片化的消费积分、返利转换为养老金，在不挤压个人当期消费的同时，开辟了新的养老金来源。
他指出，对于天弘而言，该计划将作为一个专户计划来运营，比照其管理企业年金的投资策略，权益类和固定收益类资产配比大致为3:7。
与其他专户不同的是，天弘还将利用其管理余额宝产品的经验，将其云计算等IT和运营能力，协助这个未来有望达数千万个消费养老金客户的资金管理。
天弘基金和阿里巴巴的支付宝合作推出闲钱理财的余额宝产品，一季度末规模达7,117.24亿元人民币，客户数约5,000万户。今年2月，阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服控股天弘基金的法律手续完成，天弘基金成为阿里系的新成员。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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