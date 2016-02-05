天津8.12爆炸核定直接经济损失近69亿元 对大气环境影响已基本消除

路透北京2月5日 - 中国中央人民广播电台周五报导称，经国务院调查组认定，天津港8.12瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事故是一起特别重大生产安全责任事故，截至2015年12月10日，已核定的直接经济损失68.66亿元人民币。

央广网网站刊登事故调查报告并称，目前，事故对大气环境的影响已基本消除，受污染地表水得到有效处置，事故中心区土壤和地下水正在进行分类处置与修复。

事故调查组查明，事故的直接原因是：瑞海公司危险品仓库运抵区南侧集装箱内硝化棉由于湿润剂散失出现局部干燥，在高温（天气）等因素的作用下加速分解放热，积热自燃，引起相邻集装箱内的硝化棉和其他危险化学品长时间大面积燃烧，导致堆放于运抵区的硝酸铵等危险化学品发生爆炸。

调查组认定，瑞海公司严重违反有关法律法规，是造成事故发生的主体责任单位；并建议依法吊销瑞海公司有关证照并处罚款，企业相关主要负责人终身不得担任本行业生产经营单位的负责人。

事故调查组对123名责任人员提出了处理意见。建议对74名责任人员给予党纪政纪处分，其中省部级5人，厅局级22人，县处级22人，科级及以下25人。

2015年8月12日，位于天津市滨海新区天津港的瑞海公司危险品仓库发生火灾爆炸事故，造成165人遇难（其中参与救援处置的公安现役消防人员24人、天津港消防人员75人、公安民警11人，事故企业、周边企业员工和居民55人）、8人失踪（其中天津消防人员5人，周边企业员工、天津港消防人员家属3人），798人受伤（伤情重及较重的伤员58人、轻伤员740人），304幢建筑物、12,428辆商品汽车、7,533个集装箱受损。 （完）

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