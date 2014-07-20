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时事要闻 | 2014年 7月 21日 星期一 07:29 BJT

天津市政协副主席武长顺涉严重违纪违法正接受调查--中纪委

路透上海7月20日 - 中国中央纪委监察部网站周日公告，天津市政协副主席、市公安局局长武长顺涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中纪委网站未提供更多细节。

武长顺，男，汉族，天津市人。2005年任天津市公安局党委书记、局长，同时担任市委政法委副书记。2011年10月当选该市政协副主席。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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