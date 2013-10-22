天津已申报自贸区 自信有望获批

路透北京10月22日 - 据中国证券报周二报导，继上海自贸区启动之后，天津滨海新区区长宗国英近日表示，新区已完成申报自贸区的文件，获批的希望很大。这是天津方面首次披露自贸区申报进展。

报导还指出，天津滨海新区预计明年固定投资会在今年5,000亿元人民币基础上增至5,700亿元，并着力推进基础设施建设以及行政管理体制改革。明年资金将用于推动海空港、综合交通、能源保障、信息化四大类基建，并启动航运码头、轨道交通、清洁能源等项目。

“滨海新区改革的重点是对照自贸区的标准，探索发展符合国家产业导向和新区发展定位的产业，建立负面清单管理制度。”宗国英说。

滨海新区目前正在研究专项政策，开辟投资领域，特别是吸引国内民营资本来保障基建投入的资金需求。该区未来将加快聚集新兴服务业和高端制造业，做大做强金融、航运两大板块。宗国英称，雾霾治理、循环经济将是未来新区着重发展的环保产业。

滨海新区总面积2,270平方公里，规划填海面积共500平方公里。公开资料显示，天津港集团今年启动东疆二岛规划，计划5年内投资500亿至600亿元填海造地40平方公里。

中国（上海）自由贸易实验区于9月29日挂牌，是习李新政府推动中国新一轮改革的试验田，其中大尺度的金融开放无疑是最大亮点。国内不少城市亦在积极申请自贸区的试点，热门城市除天津滨海外，还有青岛、深圳、广州等地。(完)

(发稿 吴云凌/林琦; 审校 杨淑祯)

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